З Лондона прийшли погані новини для наставника збірної України.

Збірна України може залишитися без ключового футболіста лінії атаки перед найважливішим матчем відбору на ЧС-2022 проти збірної Боснії і Герцеговини.

Головний тренер лондонського "Вест Хема" повідомив, що форвард "молотобійців" Андрій Ярмоленко отримав травму на тренуванні команди.

"Чому так багато змін у порівнянні з останнім матчем АПЛ? Можна було і більше, але Влашич і Ярмоленко отримали невеликі травми. Так що проти "Генка" ми не змогли скористатися ротацією на 100%", - наводить слова Девіда Мойеса офіційний сайт "Вест Хема" напередодні гри Ліги Європи проти "Генка".

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Петраков раніше оприлюднив повний склад на збір команди у листопаді.

Збірна України: матчі в листопаді

Збірна України в листопаді проведе два матчі: 11 листопада вдома товариську гру проти Болгарії, а потім 16 числа в гостях проти Боснії і Герцеговини в рамках кваліфікації до ЧС.

Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 9 очок. Однак у головних конкурентів є матч в запасі.

Автор: Володимир Медяник