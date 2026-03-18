Сенегал залишився без трофея: переможцем КАН-2025 офіційно визнано Марокко

Збірна Сенегалу з футболу була визнана такою, що програла фінальний матч технічною поразкою.

Результат фінального матчу Кубка африканських націй (КАН) 2025, в якому перемогу здобула збірна Сенегалу, анульовано, повідомила Африканська конфедерація футболу на своєму офіційному сайті.

Апеляційний комітет КАФ, відповідно до статті 84 Регламенту КАН, присудив технічну перемогу збірній Марокко.

Він дійшов висновку, що поведінка футболістів Сенегалу, які залишили поле на знак протесту проти призначеного пенальті наприкінці основного часу, класифікується як відмова від продовження гри.

Відео дня

Вказується, що збірна Сенегалу з футболу була визнана такою, що програла фінальний матч технічною поразкою. Підсумковий рахунок зустрічі фіксується як 3:0 на користь Марокко.

Це означає, що збірна Марокко офіційно стає переможцем турніру. Апеляцію, подану Федерацією футболу Марокко, було задоволено, а попереднє рішення дисциплінарного комітету було скасовано.

Новини українського футболу

Раніше УНІАН повідомляв, що Українська асоціація футболу офіційно представила заявку національної команди на майбутній раунд плей-офф кваліфікації Чемпіонату світу з футболу-2026. У списку відсутній футболіст Андрій Лунін із "Реал Мадрид". При цьому, в ньому вказаний молодий форвард Матвій Пономаренко з "Динамо". Вже 26 березня збірна України має зіграти проти Швеції.

Також ми писали, що збірна України з футболу зіграє в групі з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією під час матчів Ліги Націй у сезоні 2026/27. Українська команда знаходилася в другому кошику дивізіону B. З першого кошику суперником підопічних Реброва стала команда Угорщини. Тоді як з третього та четвертого - Грузія та Північна Ірландія відповідно.

Вас також можуть зацікавити новини: