Роман Григорчук знову очолив одеський "Чорноморець".

Один з найкращих українських тренерів Роман Григорчук повернувся на посаду керманича "Чорноморця".

Про це повідомляє прес-служба одеського клубу.

56-річний фахівець підписав контракт на три роки. Повернення Григорчука пов'язане з переходом "Чорноморця" до рук нових власників.

Останнім місцем роботи Григорчука був солігорський "Шахтар", який він залишив у липні цього року. Нагадаємо, що з 2010 по 2014 рік Григорчук вже очолював "моряків". Тоді тренер сенсаційно вивів одеситів до 1/16 фіналу Ліги Європи в сезоні 2013/14, де вони у гідній боротьбі поступилися французькому "Ліону" (0:0 вдома та 0:1 на виїзді). Також Григорчук виводив "Чорноморець" до фіналу Кубка України у 2013 році.

В першій половині поточного сезону одеський клуб тренував Юрій Мороз, а з ним в команді було багато орендованих футболістів з "Динамо". Схоже, "Чорноморець" кардинально змінив вектор розвитку.

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