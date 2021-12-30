Один з найкращих українських тренерів Роман Григорчук повернувся на посаду керманича "Чорноморця".
Про це повідомляє прес-служба одеського клубу.
56-річний фахівець підписав контракт на три роки. Повернення Григорчука пов'язане з переходом "Чорноморця" до рук нових власників.
Останнім місцем роботи Григорчука був солігорський "Шахтар", який він залишив у липні цього року. Нагадаємо, що з 2010 по 2014 рік Григорчук вже очолював "моряків". Тоді тренер сенсаційно вивів одеситів до 1/16 фіналу Ліги Європи в сезоні 2013/14, де вони у гідній боротьбі поступилися французькому "Ліону" (0:0 вдома та 0:1 на виїзді). Також Григорчук виводив "Чорноморець" до фіналу Кубка України у 2013 році.
В першій половині поточного сезону одеський клуб тренував Юрій Мороз, а з ним в команді було багато орендованих футболістів з "Динамо". Схоже, "Чорноморець" кардинально змінив вектор розвитку.
"Чорноморець": результати в сезоні
- Одесити мають 14 очок після 18 турів та посідають 13-е місце в турнірній таблиці УПЛ. Вони розташовані в зоні вильоту.
- З Кубка України "моряки" вилетіли на стадії 1/8 фіналу, програвши з рахунком 3:0 донецькому "Шахтарю".