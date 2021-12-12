УПЛ: два голи за п'ять хвилин принесли Чорноморцю третю перемогу в сезоні (відео)

Одесити на своєму полі обіграли "Металіст 1925".

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