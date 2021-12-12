У 18-му турі чемпіонату України з футболу "Чорноморець" приймав "Металіст 1925".
Одесити здобули третю перемогу в сезоні, забивши два голи вже в перші п'ять хвилин матчу.
"Чорноморець" набрав 14 очок і займає в УПЛ 13-е місце. "Металіст 1925" (19 очок) йде десятим.
"Чорноморець" - "Металіст 1925" - 2:1
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Голи: Авагімян, 3, Кравченко, 5 - Марлісон, 57 (з пенальті)
"Чорноморець": Кучерук, Путря, Біловар, Дубко (Кадірі, 67), Кузик, Цитаїшвілі, Кравченко, Смирний, Авагімян, Ісаєнко (Білошевський, 80), Ванат (Бугай, 67)
"Металіст 1925": Сидоренко, Єрмаков, Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Савін (Фабіньо, 80), Криськів (Батюшин, 80), Задерака, Ременюк, Марлісон (Островський, 87)
Попередження: Ткачук, Савін, Шершень, Ченбай
Відеоогляд матчу
1-й тайм
2-й тайм
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