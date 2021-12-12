Сергій Кравченко забив другий гол Чорноморця / фото ФК Чорноморець

У 18-му турі чемпіонату України з футболу "Чорноморець" приймав "Металіст 1925".

Одесити здобули третю перемогу в сезоні, забивши два голи вже в перші п'ять хвилин матчу.

"Чорноморець" набрав 14 очок і займає в УПЛ 13-е місце. "Металіст 1925" (19 очок) йде десятим.

"Чорноморець" - "Металіст 1925" - 2:1

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Голи: Авагімян, 3, Кравченко, 5 - Марлісон, 57 (з пенальті)

"Чорноморець": Кучерук, Путря, Біловар, Дубко (Кадірі, 67), Кузик, Цитаїшвілі, Кравченко, Смирний, Авагімян, Ісаєнко (Білошевський, 80), Ванат (Бугай, 67)

"Металіст 1925": Сидоренко, Єрмаков, Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Савін (Фабіньо, 80), Криськів (Батюшин, 80), Задерака, Ременюк, Марлісон (Островський, 87)

Попередження: Ткачук, Савін, Шершень, Ченбай

Відеоогляд матчу

1-й тайм

2-й тайм

Українська Прем'єр-ліга: 18-й тур

Автор: Антон Дудар