Євген Хачеріді розповів про своє ставлення до росіян і про ситуацію в рідному Мелітополі.

Колишній футболіст київського "Динамо" і національної збірної України Євген Хачеріді розповів, як змінилося його ставлення до росіян після того, як РФ почала повномасштабну війну на українській території.

"У Білорусі люди все розуміють. Якщо є хоч трохи мізків, всі розуміють. Як по-іншому? Адже ми до цього жили і все було добре", - наводить слова Хачеріді "Профутбол Digital".

Досвідчений захисник також розповів про ситуацію у своєму рідному Мелітополі, тимчасово окупованому російськими військами.

"Ситуація в Мелітополі? Місто в окупації, так. Не те що дуже складно, але слава Богу там нічого такого немає, беззаконня немає. Тільки людям ніде працювати, ціни піднялися. Нічого хорошого, поки там окупанти. У мене бабця і батько там. Сестра приїде з Криму, зробить їм картку, щоб був зв'язок.

Ставлення до росіян? Це ж не люди, кого запитаєте. Хто їх може любити після того, що вони роблять? Адже це на все життя залишиться. Їх ніхто за людей рахувати не буде. Там є розсудливі люди, але бояться говорити. Нормальна людина ніколи не буде з цією країною що-небудь пов'язувати", - сказав екс-гравець "Динамо".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 133-й день.

Євген Хачеріді: кар'єра