Колишній футболіст київського "Динамо" і національної збірної України Євген Хачеріді розповів, як змінилося його ставлення до росіян після того, як РФ почала повномасштабну війну на українській території.
"У Білорусі люди все розуміють. Якщо є хоч трохи мізків, всі розуміють. Як по-іншому? Адже ми до цього жили і все було добре", - наводить слова Хачеріді "Профутбол Digital".
Досвідчений захисник також розповів про ситуацію у своєму рідному Мелітополі, тимчасово окупованому російськими військами.
"Ситуація в Мелітополі? Місто в окупації, так. Не те що дуже складно, але слава Богу там нічого такого немає, беззаконня немає. Тільки людям ніде працювати, ціни піднялися. Нічого хорошого, поки там окупанти. У мене бабця і батько там. Сестра приїде з Криму, зробить їм картку, щоб був зв'язок.
Ставлення до росіян? Це ж не люди, кого запитаєте. Хто їх може любити після того, що вони роблять? Адже це на все життя залишиться. Їх ніхто за людей рахувати не буде. Там є розсудливі люди, але бояться говорити. Нормальна людина ніколи не буде з цією країною що-небудь пов'язувати", - сказав екс-гравець "Динамо".
Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 133-й день.
Євген Хачеріді: кар'єра
- Хачеріді знаходиться без ігрової практики протягом довгого часу. На початку 2021 року українець в односторонньому порядку розірвав контракт з "Динамо" Брест через порушення клубом контрактних зобов'язань.
- Також протягом своєї кар'єри Хачеріді виступав за "Олком", запорізький "Металург-2", "Волинь", київське "Динамо" і грецький "ПАОК". В активі футболіста 51 матч за збірну України, де він забив 3 м'ячі.
- У складі "Динамо" Євген Хачеріді є триразовим чемпіоном України і володарем Суперкубка країни, також екс-гравець "Динамо" двічі вигравав Кубок України. З грецьким клубом ПАОК Хачеріді виграв чемпіонат і Кубок Греції, а також виграв Суперкубок Білорусі з "Динамо" Брест.