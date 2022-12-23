Рішарлісон відзначився приголомшливим голом у матчі проти Сербії.

18 грудня в Катарі завершився 22-й в історії чемпіонат світу з футболу.

За підсумками турніру Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на своєму офіційному сайті оголосила ім'я автора найкращого голу цього мундіалю.

Переможцем у даній номінації став нападник збірної Бразилії і лондонського "Тоттенхема" Рішарлісон.

Відео дня

Бразилець забив приголомшливий гол ударом через себе в матчі 1-го туру групового етапу мундіалю зі збірною Сербії.

Відео голу Рішарлісона:

Забитий м'яч бразильця був обраний найкращим за підсумками голосування, випередивши голи Салема Аль-Давсарі (Саудівська Аравія), коді Гакпо (Нідерланди), Енцо Фернандеса (Аргентина), Венсана Абубакара (Камерун), Луїса Чавеса (Мексика), Кіліана Мбаппе (Франція), Пека Сін Хо (Південна Корея), Неймара (Бразилія) і самого Рішарлісона (гол Південній Кореї в 1/8 фіналу).

Нагадаємо, переможцем ЧС-2022 у Катарі стала національна збірна Аргентини. У фіналі турніру "альбіселесте" перемогли в серії пенальті збірну Франції. Основний і додатковий час матчу завершився внічию з рахунком 3:3.

Найкращим футболістом турніру був визнаний капітан і нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі. Найкращим бомбардиром турніру з 8 голами став форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе.

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