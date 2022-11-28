Лише форварди, які вийшли на заміну, забивали голи.

У неділю, 27 листопада, в рамках другого туру групового раунду чемпіонату світу з футболу, який проходить у Катарі, відбувся топ-поєдинок. Збірна Іспанії зустрічалася з національною командою Німеччини.

Перший тайм пройшов без голів, проте у другій половині зустрічі тренери випустили нападників, Альваро Морату та Нікласа Фюллькруга, які і забили голи.

Іспанія - Німеччина - 1:1

Відео дня

Голи: Мората, 62 – Фюллькруг, 83

Іспанія: Сімон – Альба (Бальде, 82), Родрі, Лапорт, Карвахаль – Педрі, Бускетс, Гаві (Коке, 66) – Ольмо (Вільямс, 66), Асенсіо, Торрес (Мората, 54)

Німеччина: Ноєр – Раум (Шлоттербек, 87), Рюдігер, Зюле, Керер (Клостерманн, 70) – Горецка, Кімміх – Мусіала, Гюндоган (Сане, 69), Гнабрі (Гофманн, 85) – Мюллер (Фюллькруг, 70)

Відео огляд матчу Іспанія - Німеччина

У наступному турі збірна Іспанії зіграє проти Японії, а національна команда Німеччини поміряється силами з Коста-Рикою. На цю мить після 2-х турів турнірне становище наступне: Іспанія - 4 очки, Японія - 3, Коста-Рика - 3, Німеччина - 1.

Для виходу в плей-оф турніру німцям необхідно в останньому турі перемагати Коста-Рику, проте навіть цей результат може залишити команду поза 1/8 фіналу – у випадку, якщо Японія не програє Іспанії та матиме більшу кількість забитих при однаковій різниці голів.

Нагадаємо, у першому турі Іспанія знищила Коста-Рику з рахунком 7:0, а Німеччина сенсаційно поступилася Японії.

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