Аміру Наср-Азадані вдалося уникнути смертної кари.

Колишній футболіст іранських клубів "Трактор" і "Рах-Ахан" Амір Наср-Азадані засуджений в Ірані в цілому до 26 років в'язниці.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, 26-річного футболіста заарештували у листопаді 2022 року за підозрою у співучасті у вбивстві полковника поліції Есмаїла Черагі та двох бійців військового формування силовиків "Басідж".

Пізніше з'явилася інформація, що Аміра Наср-Азадані засудили до смертної кари за "пропаганду війни проти бога". Таке покарання отримали ще 27 іранців.

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Однак, після суспільного резонансу в Ірані переглянули покарання для Аміра Наср-Азадані, замінивши страту на тюремне ув'язнення.

Футболісту присудили позбавлення волі строком на 16 років за нібито співучасть у вбивстві трьох правоохоронців, ще 5 років дали за нібито участь у злочинному угрупованні, 3 роки - за участь у протестах, ще 2 роки - за наміри порушити суспільний лад.

Згідно з місцевим законодавством, Наср-Азадані буде відбувати тюремні терміни одночасно. Таким чином, футболіст перебуватиме за ґратами протягом 16 років.

Амір Наср-Азадані зіграв 16 матчів за клуб "Трактор", на його рахунку 2 голи. У складі "Рах-Ахана" він зіграв у 4 матчах. За національну збірну Ірану Амір не провів жодного матчу. Його останньою командою був іранський "Іранджаван".

Нагадаємо, акції протесту в Ірані почалися у вересні 2022 року після загибелі 22-річної Махси Аміні. За версією сім'ї Аміні, причиною її смерті стало побиття співробітниками поліції.

Правоохоронці не визнають вбивство дівчини, а стверджують, що її смерть пов'язана з проблемами з серцем.

Раніше УНІАН повідомляв, що в список протестувальників, яких збираються стратити в Ірані потрапив легендарний футболіст Алі Даеї.

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