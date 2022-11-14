Алі Даеї є одним з найбільш легендарних футболістів світу.

Легендарний іранський нападник Алі Даеї, який грав свого часу за мюнхенську "Баварію", був заарештований за участь у мітингах і засуджений до смертної кари у себе на батьківщині.

Про це повідомляє Report.

Колишній футболіст був затриманий в жовтні співробітниками служби безпеки Ірану в місті Даккез, в одному з готелів якого зупинився легенда збірної. 53-річного Даеї звинувачують в участі в акціях протесту, які охопили країну.

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Відзначається, що зараз, крім Даеї, під вартою також знаходиться близько 15 тисяч осіб, засуджених до смертної кари.

Німецькі клуби, за які Даеї грав протягом своєї кар'єри, зокрема "Герта" і "Армінія", в своїх соцмережах закликали звільнити екс-бомбардира з-під варти.

Мюнхенська "Баварія" на своєму офіційному сайті також висловила стурбованість долею Алі Даеї.

"Ми зв'язалися з посольством Німеччини в Ірані і висловили готовність надати підтримку. Ми будемо тримати це питання в центрі уваги", - йдеться в клубній заяві.

Нагадаємо, протести по всьому Ірану спалахнули 22 жовтня після смерті студентки Махси Аміні, яка померла під час затримання поліцією за неналежне носіння хіджабу.

Правоохоронці не визнають вбивство дівчини, а стверджують, що її смерть пов'язана з проблемами з серцем.

У відповідь на вулиці іраїнських міст вийшли тисячі людей, деякі жінки обрізали волосся і спалили хіджаби на знак протесту. Ці демонстрації стали наймасштабнішим проявом непокори правлінню Ісламської Республіки.

Іранські законодавці публічно закликали судову систему країни вжити рішучих заходів відносно приблизно 14 тисяч учасників протестів. ЗМІ вирішили, що законодавці мають на увазі смертну кару.

Алі Даеї: кар'єра та досягнення

Алі Даеї є одним з найбільш легендарних футболістів світу.

Протягом своєї кар'єри іранець виступав за "Герту", "Баварію", "Армінію", "Аль-Садд" та інші клуби.

У складі "Баварії" він вигравав чемпіонат Німеччини і доходив до фіналу Ліги чемпіонів.

Зі збірною Ірану перемагав на Кубку Азії-1998. У 1999 році був визнаний найкращим футболістом Азії.

За збірну Ірану зіграв 149 матчів, забив 109 голів.

До 2021 року Даеї належав світовий рекорд за кількістю голів за національну збірну. Це досягнення зміг побити лише Кріштіану Роналду (117 голів).

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