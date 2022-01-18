На рахунку португальського форварда 115 забитих м'ячів за збірну Португалії.

17 січня в Цюріху відбулася церемонія вручення нагород кращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА під назвою The Best FIFA Football Awards 2021.

Спеціальну нагороду ФІФА отримав Кріштіану Роналду (Португалія, "МЮ") за те, що став найкращим бомбардиром в історії в матчах за національні команди.

У вересні він двічі забив Ірландії (2:1) в 4-му турі кваліфікаційного етапу ЧС-2022 і зі 111 м'ячами випередив екс-форварда збірної Ірану Алі Даеї (109).

Читайте такожРеал Мадрид розбив Атлетик і став володарем Суперкубка Іспанії (відео)Всього на рахунку португальця 115 забитих м'ячів за збірну Португалії, що є абсолютним світовим рекордом.

"Отримати спеціальну нагороду від ФІФА - це величезна честь і величезний привілей. Той факт, що настільки авторитетна організація назвала мене найкращим бомбардиром на рівні збірних, є для мене вершиною особистих досягнень за національну команду моєї улюбленої країни.

Тепер я повинен конвертувати цю нагороду в додаткове паливо і мотивацію, щоб допомогти в досягненні цілей "Манчестер Юнайтед", з яким ми возз'єдналися, і збірної Португалії, якій належить зіграти в стикових матчах за право виходу на чемпіонат світу в Катар. Ми всі разом можемо продовжувати писати цю дивовижну історію", - написав Роналду в Instagram.

Читайте такожФІФА обрала найкращих тренера та футболіста рокуУ цьому сезоні Кріштіану провів 21 матч за "МЮ", забив 14 голів і віддав 3 гольові передачі. Портал Transfermarkt оцінює бомбардира в 35 мільйонів євро.

Всі переможці the Best FIFA Football Awards-2021: