"Інтер" пробився до півфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє проти "Мілана".

У середу, 19 квітня, відбувся матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між міланським "Інтером" і "Бенфікою".

Зустріч проходила в Італії на знаменитому стадіоні "Джузеппе Меацца" і завершився внічию з рахунком 3:3.

Рахунок у грі був відкритий на початку першого тайму - на 14-й хвилині з передачі Лаутаро Мартінеса забив півзахисник "Інтера" Ніколо Барелла. На 38-й хвилині півзахисник "Бенфіки" Фредрік Еурснес зрівняв рахунок у матчі. Йому асистував Рафа Сілва.

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"Інтеру" вдалося вийти вперед вдруге на 65-й хвилині - гол з пасу Федеріко Дімарко забив Лаутаро Мартінес. На 73-й хвилині гри Хоакін Корреа подвоїв перевагу своєї команди, забивши з передачі Все того ж Федеріко Дімарко.

На 86-й хвилині захисник португальської команди Антоніу Сілва відквитав один м'яч з передачі Грімальдо. На 90+5-й хвилині матчу 25-річний нападник "Бенфіки" Петар Муса забив третій м'яч у ворота "Інтера", встановивши підсумковий рахунок на табло.

"Інтер" - "Бенфіка" - 3:3

Голи: Барелла, 14, Лаутаро, 65, Корреа, 78 - Аурснес, 38, Сілва, 86, Муса, 90+5

"Інтер": Онана, Дарміан, Ачербі, Бастоні (Д'амброзіо 80), Дюмфріс, Барелла (Чалханоглу 76), Брозович, Мхітарян, Дімарко (Госенс 80), Лаутаро (Корреа 76), Джеко (Лукаку 76)

"Бенфіка": Влаходімос, Жілберту (Нерес 46), Антоніо Сілва, Отаменді, Грімальдо, Флорентіну, Шикінью (Невес 80), Рафа Сілва (Муса 80), Жоау Маріу (Шельдеруп 89), Аурснес, Рамуш (Гуедеш 74)

Попередження: Рафа Сілва 49, Муса 81, Нерес 90+5

Огляд матчу:

Нагадаємо, "Інтер" виграв у"Бенфіки" у першій грі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 2:0. Таким чином, за сумою двох матчів міланський клуб виграв з рахунком 5:3 і вийшов у півфінал турніру.

В 1/2 фіналу "Інтер" зіграє проти "Мілана". Перший матч команди зіграють 9 травня, матч-відповідь - 16 травня.

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