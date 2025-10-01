За його словами, київському "Динамо" не вперше буде працювати з екс-тренером донецького клубу.

Київське "Динамо" провело невдалий старт сезону 2025/26: команда не може виграти вже три матчі поспіль і вибула спочатку з Ліги чемпіонів, а потім і з Ліги Європи. У зв'язку з цим дедалі частіше обговорюється можлива відставка головного тренера Олександра Шовковського.

За інформацією українського журналіста Ігоря Бурбаса в рамках подкасту BurBuzz на Youtube, потенційним наступником Шовковського може стати хорватський фахівець Ігор Йовічевіч. Його кандидатура виглядає готовою: Йовічевіч уже вигравав чемпіонські титули з "Шахтарем", а останнім часом став чемпіоном із "Лудогорцем".

Крім того, його думка високо цінується в клубі - він раніше давав поради навіть Луческу, що свідчить про його професійний авторитет. Суркісам, за словами Бурбаса, подобається "підбирати" тренерів, які досягли успіху з іншими командами.

Інші новини про успіхи "Динамо" Київ

Раніше УНІАН повідомляв, що "Динамо" зустрінеться з донецьким "Шахтарем" у рамках 1/8 фіналу Кубка України. За підсумками сліпого жеребкування сформувалося вісім пар команд:

- "Вікторія" (Суми) - "Інгулець" (Петрове);

- "Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк);

- "Агротех" (Тишівка) - "Фенікс-Маріуполь";

- "Буковина" (Чернівці) - "Нива" (Тернопіль);

- "Лісове" (Київ) - "Чернігів";

- ЛНЗ (Черкаси) - "Рух" (Львів);

- "Агробізнес" (Волочиськ) - "Металіст 1925" (Харків);

- "Локомотив" (Київ) - "Нива" (Вінниця).

Крім того, ми розповідали про суперників київського "Динамо" в Лізі конференцій УЄФА. Серед них є сильні команди, включно з "Фіорентиною" та "Кристал Пелас".

