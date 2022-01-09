"Мілан" вийшов на перше місце в Серії А.

У неділю, 9 січня, в рамках 21-го туру італійської Серії А "Венеція" приймала "Мілан". Гра завершилася перемогою гостей з рахунком 3: 0.

Рахунок вже на першій хвилині поєдинку відкрив нападник Златан Ібрагімович.

У другому таймі захисник гостей Тео Ернандес оформив дубль і збільшив перевагу "россонері".

"Венеція - "Мілан" - 0:3

Голи: Ібрагімович, 2, Ернандес, 48, 59 (пенальті).

"Венеція": Ромеро, Маццоккі, Свобода, Чеччароні, Хапс, Кюізанс (Кіїн, 60), Ампаду, Бузіо (Фьорділіно, 79), Араму (Юнсен, 60), Анрі (Чрнігой, 60), Окереке (Бьяркасон, 88).

"Мілан": Меньян, Флоренці (Странья, 88), Калулу, Габбья, Ернандес, Тоналі, Бакайоко, Салемакерс (Жуніор Мессіас, 46), Браїм Діас (Мальдіні, 73), Рафаел Леау (Ребіч, 62), Ібрагімович (Жиру, 73).

Попередження: Чеччароні – Салемакерс, Габбья, Тоналі.

Видалення: Свобода, 58.

Огляд матчу:

Варто відзначити, що "Венеція" стала 80-м клубом з топ-5 ліг Європи, який пропустив гол від шведського форварда Златана Ібрагімовича. У поточному столітті лише одному футболісту вдавалося досягти такого результату - форварду Кріштіану Роналду, який зараз виступає за "Манчестер Юнайтед". Для португальця 80-ю командою став "Бернлі" 30 грудня.

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Ще три гравці клубу - Рафаел Леау, Франк Кессьє і Олів'є Жиру – забили по 5 м'ячів.

Чемпіонат Італії: положення команд