У неділю, 9 січня, в рамках 21-го туру італійської Серії А "Венеція" приймала "Мілан". Гра завершилася перемогою гостей з рахунком 3: 0.
Рахунок вже на першій хвилині поєдинку відкрив нападник Златан Ібрагімович.
У другому таймі захисник гостей Тео Ернандес оформив дубль і збільшив перевагу "россонері".
"Венеція - "Мілан" - 0:3
Голи: Ібрагімович, 2, Ернандес, 48, 59 (пенальті).
"Венеція": Ромеро, Маццоккі, Свобода, Чеччароні, Хапс, Кюізанс (Кіїн, 60), Ампаду, Бузіо (Фьорділіно, 79), Араму (Юнсен, 60), Анрі (Чрнігой, 60), Окереке (Бьяркасон, 88).
"Мілан": Меньян, Флоренці (Странья, 88), Калулу, Габбья, Ернандес, Тоналі, Бакайоко, Салемакерс (Жуніор Мессіас, 46), Браїм Діас (Мальдіні, 73), Рафаел Леау (Ребіч, 62), Ібрагімович (Жиру, 73).
Попередження: Чеччароні – Салемакерс, Габбья, Тоналі.
Видалення: Свобода, 58.
Огляд матчу:
Варто відзначити, що "Венеція" стала 80-м клубом з топ-5 ліг Європи, який пропустив гол від шведського форварда Златана Ібрагімовича. У поточному столітті лише одному футболісту вдавалося досягти такого результату - форварду Кріштіану Роналду, який зараз виступає за "Манчестер Юнайтед". Для португальця 80-ю командою став "Бернлі" 30 грудня.
Читайте такожШевченко висловився про новачків Дженоа і наступний матч в Серії АІбрагімович - найкращий бомбардир "россонері" у цій Серії А. На рахунку у 40-річного шведа 8 голів у 13 матчах цього сезону чемпіонату Італії.
Ще три гравці клубу - Рафаел Леау, Франк Кессьє і Олів'є Жиру – забили по 5 м'ячів.
Чемпіонат Італії: положення команд
- "Мілан" за 21 тур набрав 48 балів і займає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.
- На другій позиції з 46 очками йде міланський "Інтер", але у них на два матчі зіграно менше. Третій рядок за "Наполі" (40 очок).
- "Венеція" з 17 очками в активі йде на 16-й сходинці.