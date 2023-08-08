Дабо, якому кілька місяців тому виповнилося 18, заявлений за списком "Б".

18-річний сенегальський півзахисник Ібрагіма Дабо (Ibrahima Dabo) офіційно став футболістом донецького "Шахтаря".

На офіційному сайті української Прем'єр-ліги ім'я та прізвище молодого легіонера значаться у заявці "Шахтаря" на сезон, хоча офіційно донецький клуб про те, що вінгер Дабо став ще одним новачком ФК, не оголошував.

Дабо, народжений 15 квітня 2005 року, заявлений за списком "Б", який дозволяє реєструвати молодих футболістів (2002 рік народження і пізніше).

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Зміни в складі "Шахтаря" - останні новини

Цього літа "гірники", що розпочали новий сезон під керівництвом нового тренера - нідерландця Патріка ван Леувена, вже підсилили склад ще двома бразильцями – 18-річним хавбеком Невертоном (у сезоні-2022 дебютував у складі "Сан-Паулу", де за півтора року провів 24 матчі) та 21-річним колишнім лівим захисником "Атлетіко Паранаенсе" Педрінью Азеведо.

Також до донецького "Шахтаря" приєднався центральний захисник "Хапоеля" Тель-Авів Став Лемкін.

Цього тижня також відбувся прощальний матч Андрія П’ятова, який виступав за донецький "Шахтар" з липня 2007 року після переходу з "Ворскли" і був визнаний найстаршим гравцем в історії збірної України.

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