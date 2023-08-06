Лідер англійської команди Гаррі Кейн оформив покер.

У благодійному товариському матчі "Тоттенхем" переміг "Шахтар" - 5:1.

4 голи за лондонців забив Гаррі Кейн. Гра відбулася у Лондоні на стадіоні "Тоттенхема". Це був останній матч за "Шахтар" для голкіпера Андрія П'ятова.

39-річний воротар вийшов у старті на благодійний матч, але на 16-й хвилині Андрія замінив Дмитро Різник. Під час того, як П'ятов залишав межі поля, футболісти "Шахтаря" організували для нього "Коридор пошани".

Зазначимо, що П'ятов зіграв за "Шахтар" 482 матчі. Після завершення кар'єри він увійшов до тренерського штабу Патріка ван Леувена і працюватиме з воротарями "гірників".

Тоттенхем - Шахтар - 5:1

Голи: Кейн (38, 50, 55, 79), Скарлетт (90+4) – Келсі (45)

Андрій П'ятов - легенда українського футболу

П'ятов виступав за донецький "Шахтар" з липня 2007 року після переходу з "Ворскли".

З "гірниками" він виграв 11 титулів чемпіона України, 8 Кубків України, 6 Суперкубків України та 1 Кубок УЄФА.

П'ятов - на другому місці в історії за кількістю титулів чемпіона України (11 титулів).

Андрій став найстаршим гравцем в історії збірної України, побивши рекорд Тимощука.

У П'ятова 102 гри за збірну. Більше тільки у Ярмоленка (108), Шевченка (111) і Тимощука (144). Однак досягнення останнього УАФ анулювала.

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