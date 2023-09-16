На думку Юрія Вернидуба, українське суспільство вже не прийме ніколи ані Тимощука, ані Ордеця.

Головний тренер "Кривбаса" Юрій Вернидуб розкритикував Анатолія Тимощука та Івана Ордеця, які залишилися працювати в Росії після початку повномасштабної війни.

"Я не хочу говорити про цих людей взагалі. Це – хворі люди. Вони свій вибір зробили. Хоча Тимощук дуже багато каже про те, що, мовляв, як же так, чому всі його нагороди анулювали… А на що він чекав?! Можливо, ще щось додадуть? За те, що він зараз знаходиться в пітерському "Зеніті" та працює на агресора? Думаю, тут все закономірно, все справедливо", - сказав Вернидуб для SportArena.

На думку Вернидуба, українське суспільство вже не прийме ніколи ані Тимощука, ані Ордеця.

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"Не розумію футболістів, які після 2014 року поїхали грати до Росії. Й ніколи не зрозумію. Чому саме туди? Хіба не було інших варіантів? Куди завгодно їдьте, щоб "зірвати" своє – але тільки не в Росію. Мені від цих моментів дуже тяжко. Так, Ордець з початком повномасштабної війни все ж набрався сміливості та пішов звідти, грає зараз в Німеччині. Але якщо він захоче повернутися до України – його суспільство вже не прийме. Ніколи. Ні його, ні Тимощука", – додав Вернидуб.

Нагадаємо, що Тимощука офіційно викреслили з історії українського футболу. Він працює помічником головного тренера пітерського "Зеніту".

Ордець лише влітку 2022 року покинув Росію і став гравцем німецького "Бохуму".

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