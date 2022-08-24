Юрій Вернидуб прокоментував поразку "Кривбасу" в 1-му турі чемпіонату України.

У вівторок, 23 серпня, в рамках першого туру чемпіонату України з футболу "Кривбас" програв у гостях "Колосу".

Головний тренер криворізького клубу Юрій Вернидуб, який отримав червону картку в цій грі, прокоментував результат зустрічі.

Зокрема, наставник "Кривбасу" привітав суперника з перемогою, але й дорікнув суддівській бригаді.

"Особливо коментувати нічого не хотілося б. Вітаю "Колос" з перемогою. На жаль, ми програли.

Скажу одне: три роки я не працював у чемпіонаті України – нічого не змінюється. Все як було, так і залишилося. Ті люди, які стежать за футболом, розуміють, про що я говорю.

Хлопці старалися. І в першому таймі вони грали так, як ми і домовилися. Хоча гра не була швидкою, але ми володіли ініціативою. Пропустили гол зі стандарту, потім у другому почали рухатися. Напевно, згадали, що потрібно грати. Почали з'являтися якісь моменти, але, на жаль, не змогли їх реалізувати. Хоча і у "Колоса" було два небезпечних стандарти. Ось і весь футбол. А так постійні свистки: тільки починаємо атаку, то не там м'яч кинув, то не там поставив. Я думаю, так в хороших чемпіонатах не судять, а судять трохи по-іншому. Дають можливість, щоб розвивався темп гри. В цьому і є інтерес футболу, щоб він був швидким. Там де треба арбітр не свистить, там де не треба – свистить. Все навпаки", - наводить слова Вернидуба офіційний сайт "Кривбасу".

Крім того, Юрій Вернидуб окремо подякував Збройним силам України за те, що вони продовжують відчайдушно захищати землю від російських окупантів.

"Майже дев'ять місяців не було чемпіонату України. Всім важко починати. Треба віддати належне нашим славним Збройним силам України, які зараз захищають нашу землю від окупантів і дають нам право проводити ці матчі. Знімаю перед ними капелюха, адже знаю, як це і що це таке.

Слава Україні! Слава нашим захисникам! Слава нашим живим героям. Слава героям, яких з нами немає. Але вони завжди будуть в наших серцях", - сказав Вернидуб.

Додамо, що в наступному турі УПЛ "Кривбас" зіграє проти донецького "Шахтаря". Гра запланована на 28 серпня. "Колос" у другому турі УПЛ зустрінеться з "Рухом".

УПЛ: результати 1-го туру

Новий сезон УПЛ стартував матчем "Шахтар" - "Металіст-1925", який сенсаційно завершився внічию.

Луганська "Зоря" в матчі першого туру впевнено розібралася з "Ворсклою" (3:1).

"Верес" здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0 над "Чорноморцем".

"Колос" переміг на своєму полі "Кривбас" (1:0).

Ще один матч першого туру УПЛ буде зіграний 24 серпня. Львівський "Рух" зіграє проти харківського "Металіста". Початок гри о 15:00.

Нагадаємо, всі матчі чемпіонату України з футболу в умовах воєнного часу проходять без глядачів.

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