Стали відомі пари, котрі поборються за вихід у фінал.

У четвер, 20 квітня, відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. За їхніми підсумками сформувалися учасники наступного етапу другого за престижністю єврокубку.

У півфінал вийшли чотири команди: "Ювентус" (Італія), "Севілья" (Іспанія), "Рома" (Італія) та "Баєр" (Німеччина).

У тому числі відразу у матчах-відповідях чвертьфіналу було зафіксовано відразу три розгромних результати: "Манчестер Юнайтед" поступився "Севільї" 0:3, "Феєнорд" програв "Ромі" 1:4, а "Баєр" переміг "Роял Уніон СЖ" 4:1.

Відео дня

Лише "Ювентус" та "Спортінг" у четвер, 20 квітня, зіграли внічию (1:1), а до наступного раунду пройшла саме італійська команда завдяки перемозі у першому матчі (1:0).

Результати усіх матчів 1/4 фіналу Ліги Європи

13 квітня

"Ювентус" – "Спортінг" 1:0

Гол: Гатті 73

"Манчестер Юнайтед" – "Севілья" 2:2

Голи: Забітцер 14, 21 – Маласія 84 (авт.), Магвайр 90+2 (авт.)

"Феєнорд" – "Рома" 1:0

Гол: Віффер 53

"Баєр" – "Роял Уніон СЖ" 1:1

Голи: Вірц 82 – Боніфейс 51

20 квітня

"Спортінг" – "Ювентус" 1:1

Голи: Едвардс 20 (пен.) – Рабіо 9

"Севілья" – "Манчестер Юнайтед" 3:0

Голи: Ен Несірі 8, 81, Баде 47

"Рома" – "Феєнорд" 4:1

Голи: Спінаццола 60, Дібала 89, Ель-Шаараві 101, Пеллегріні 110 – Пайшао 80

"Роял Уніон СЖ" – "Баєр" 1:4

Голи: Терхо 64 – Діабі 2, Баккер 37, Фрімпонг 60, Гложек 79

У півфіналі зійдуться пари "Ювентус" – "Севілья" та "Рома" – "Баєр". Перші поєдинки заплановані на 11 травня, матчі-відповіді на 18 травня.

Найсильніші команди вийдуть до фіналу. Він відбудеться 31 травня у столиці Угорщини Будапешті. Вирішальний матч прийме стадіон "Ференц Пушкаш Арена".

Відзначимо, що чинним переможцем Ліги Європи є "Айнтрахт" Франкфурт. У минулому сезоні німецька команда перемогла у фіналі "Рейнджерс" у серії пенальті.

Вас також можуть зацікавити новини: