Манкуніанці двічі привезли голи самі собі.

У четвер, 20 квітня, іспанська "Севілья" протистояла англійському "Манчестер Юнайтед" у рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (перший матч - 2:2).

Зустріч відбувалася на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" у Севільї і завершилася розгромною перемогою господарів.

Рахунок був відкритий уже на восьмій хвилині. Захисник гостей Магвайр допустився шаленої помилки, а нападник господарів Ен Несірі покарав манкуніаців.

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У другому таймі "Севілья" забила ще двічі. Особливо курйозним вийшов третій сьогоднішній гол господарів. Знову ж таки, це трапилося після кричущої помилки гравця гостей. Цього разу це був голкіпер Давід де Хеа, який просто подарував м’яч супернику. Ен Несірі завдяки цього оформив дубль.

"Севілья" – "Манчестер Юнайтед" 3:0

Голи: Ен Несірі 8, 81, Баде 47

Севілья: Буну – Навас, Баде, Маркао (Сусо 29), Акунья (Теллес 84) – Гудель, Фернандо, Окампос, Ракитич, Ламела (Хіль 80) – Ен Несірі

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Лінделеф, Магвайр, Ван-Біссака (Шоу 46) – Забітцер (Фред 68), Каземіро, Еріксен (Еланга 86) – Санчо (Рашфорд 46), Марсьяль (Вегхорст 54), Антоні

Попередження: Буну 73 – Каземіро 56, Антоні 59, Шоу 90+3

Огляд матчу:

Відзначимо, що "Манчестер Юнайтед" вперше у цьому сезоні вилетів з турніру. Манкуніанці продовжують брати участь у АПЛ, Кубку Англії, а також вони вже здобули трофей Кубка ліги. Ліга Європи – це перше змагання, у якому підопічні тен Хага припинили брати участь. МЮ грав у всіх можливих для себе турнірах і був унікальною командою у цьому плані у всьому світі до четверга, 20 квітня.

"Севілья" черговий раз виходить до півфіналу Ліги Європи. Там вона зустрінеться з італійським "Ювентусом". Перший поєдинок запланований у Турині на 11 травня. Матч відповідь – на 18 травня у Севільї.

Фінальна зустріч поточного розіграшу Ліги Європи запланована на 31 травня у Будапешті. Чинним переможцем турніру є німецький "Айнтрахт" Франкфурт.

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