Чемпіоном УПЛ в минулому сезоні став донецький "Шахтар".

У п'ятницю, 28 липня, стартує новий сезон української Прем'єр-ліги.

Напередодні старту нового сезону букмекери визначили фаворитів на чемпіонський титул.

На думку аналітиків, головним претендентом на перемогу в УПЛ-2023/24 є донецький "Шахтар". Коефіцієнт на підсумковий тріумф "гірників" - 1,60.

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Друге місце в списку фаворитів на перемогу в чемпіонаті України займає "Динамо". Ставки на чемпіонство киян приймаються з коефіцієнтом 2,50.

Шанси "Дніпра-1", який був близький до чемпіонства в минулому сезоні, в майбутньому сезоні не так вже й високі. Коефіцієнт на тріумф команди Олександра Кучера - 10,00.

Шанси команд на чемпіонський титул в УПЛ-2023/24

"Шахтар" - 1,60

"Динамо" - 2,50

"Дніпро-1" - 10,00

"Зоря" - 15,00

"Ворскла" - 25,00

"Колос" - 50,00

"Полісся" - 50,00

"Кривбас" - 50,00

"Олександрія" - 50,00

"Оболонь" - 100,00

ЛНЗ - 100,00

"Минай" - 250,00

"Рух" - 250,00

"Верес" - 250,00

"Чорноморець" - 250,00

"Металіст 1925" - 250,00

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону чемпіоном УПЛ став донецький "Шахтар". Друге місце посів "Дніпро - 1", третьою фінішувала "Зоря", "Динамо" - четверте.

Найкращим бомбардиром УПЛ у сезоні-2022/2023 став форвард "Дніпра-1" Артем Довбик, який забив 24 голи у 30 іграх.

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