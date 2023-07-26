Динамо - Шахтар / фото ФК Динамо Київ

У п'ятницю, 28 липня, стартує новий сезон української Прем'єр-ліги

Напередодні старту нового сезону букмекери визначили фаворитів на чемпіонський титул.

На думку аналітиків, головним претендентом на перемогу в УПЛ-2023/24 є донецький "Шахтар". Коефіцієнт на підсумковий тріумф "гірників" - 1,60. 

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Друге місце в списку фаворитів на перемогу в чемпіонаті України займає "Динамо". Ставки на чемпіонство киян приймаються з коефіцієнтом 2,50. 

Шанси "Дніпра-1", який був близький до чемпіонства в минулому сезоні, в майбутньому сезоні не так вже й високі. Коефіцієнт на тріумф команди Олександра Кучера - 10,00. 

Шанси команд на чемпіонський титул в УПЛ-2023/24

  • "Шахтар" - 1,60
  • "Динамо" - 2,50
  • "Дніпро-1" - 10,00
  • "Зоря" - 15,00
  • "Ворскла" - 25,00
  • "Колос" - 50,00
  • "Полісся" - 50,00
  • "Кривбас" - 50,00
  • "Олександрія" - 50,00
  • "Оболонь" - 100,00
  • ЛНЗ - 100,00
  • "Минай" - 250,00
  • "Рух" - 250,00
  • "Верес" - 250,00
  • "Чорноморець" - 250,00
  • "Металіст 1925" - 250,00

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону чемпіоном УПЛ став донецький "Шахтар". Друге місце посів "Дніпро - 1", третьою фінішувала "Зоря", "Динамо" - четверте. 

Найкращим бомбардиром УПЛ у сезоні-2022/2023 став форвард "Дніпра-1" Артем Довбик, який забив 24 голи у 30 іграх. 

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