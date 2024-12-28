За словами легендарного португальського форварда, у команд завжди є хороші і погані часи.

Легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду прогнозує, що переможцем Ліги чемпіонів 2024/25 стане його колишній клуб "Реал" Мадрид. Про це пише британське видання Mirror.

Як відомо, мадридці є чинними володарями трофею - торік вони перемогли "Боруссію" Дортмунд з рахунком 2:0 і стали 15-разовими володарями трофею. Сам Роналду п'ять разів вигравав турнір за свою кар'єру, чотири з яких припав на період його перебування в Мадриді.

"У команд завжди є хороші і погані часи. "Манчестер Сіті" пережив погані часи, але вони повернуться. ... Я б поставив на те, що "Реал" знову виграє Лігу чемпіонів, тому що всі інші команди налякані, коли вони грають з Мадридом на Бернабеу", - сказав Роналду.

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Він також похвалив нинішнього наставника "Реала" Карло Анчелотті, зазначивши, що він - "він дуже розумний хлопець":

"Коли мене запитують, чому Карло хороший тренер, я завжди кажу, що він вміє спілкуватися з гравцями. Це ключ до досягнення успіху, тому він не випадково виграв усе. Крім того, що він хороша людина".

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Як повідомляв УНІАН, вболівальники назвали найкращих гравців збірної України з футболу 2024 року. Перемогу здобув Ілля Забарний, обійшовши Анатолія Трубіна та Михайла Мудрика.

Раніше FIFA назвала найкращого футболіста 2024 року. У номінації переміг форвард мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор.

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