Іспанський тренер вірить у перемогу "Манчестер Сіті" у фіналі Ліги чемпіонів-2023.

У суботу, 10 червня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зустрінуться "Манчестер Сіті" і міланський "Інтер".

Головний тренер "городян" Пеп Гвардіола прокоментував майбутню дуель проти італійського клубу і оцінив перспективи своєї команди вперше в історії завоювати цей трофей для "Сіті".

"Ми прекрасно розуміємо, наскільки важливий цей турнір. Ми повністю зосереджені на тому, що треба робити. Я подивився багато матчів "Інтера", щоб дізнатися про цю команду якнайкраще. Важливо викластися на максимум. Переможе той, хто краще себе проявить.

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"Інтер" здатний атакувати як по центру, так і по флангах. Стримувати цю команду дуже складно. Якщо вплутатися з ними в гру один на один, вони тебе знищать. Постараємося зіграти в обороні якнайкраще і в цілому показати хорошу гру.

У мене є відчуття, що у нас все вийде. Таке ж відчуття і у моїх гравців, хоча вони з великою повагою ставляться до Інтера", - сказав Гвардіола на прес-конференції перед грою.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" тільки один раз у своїй історії грав у фіналі найпрестижнішого клубного турніру Європи. У сезоні-2020/2021 під керівництвом Пепа Гвардіоли "городяни" програли "Челсі" з рахунком 0:1.

Міланський "Інтер", у свою чергу, ставав тричі переможцем Ліги чемпіонів (1964, 1965, 2010) і ще два рази програвав у фіналі (1967, 1972).

Додамо, що текстова онлайн-трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Інтер" буде доступна на сайті УНІАН.

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