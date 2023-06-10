"Манчестер Сіті" спробує вперше в своїй історії виграти Лігу чемпіонів.

У суботу, 10 червня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/2023, в якому "Манчестер Сіті" зустрінеться з міланським "Інтером".

Гра пройде в Стамбулі на стадіоні "Олімпійський". Головним арбітром зустрічі призначений польський рефері Шимон Марциняк.

Манчестер Сіті - Інтер: прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів

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"Манчестер Сіті" на шляху до фіналу Ліги чемпіонів переміг німецький "РБ Лейпциг" (1:1, 7:0) в 1/8 фіналу, у чвертьфіналі здолав мюнхенську "Баварію" (3:0, 1:1), а в 1/2 фіналу взяв гору в дуелі з чинним переможцем турніру мадридським "Реалом" (1:1, 4:0).

На стадії групового етапу "Сіті" посів перше місце в групі з "Боруссією" Дортмунд, "Севільєю" і "Копенгагеном", набравши 14 очок з 18 можливих.

Міланський "Інтер" до фіналу Ліги чемпіонів дійшов не так впевнено, як це зробили "городяни". В 1/8 фіналу підопічні Сімоне Індзагі насилу пройшли "Порту" (1:0, 0:0), в 1/4 фіналу була феєрична перестрілка з лісабонською "Бенфікою" (2:0, 3:3). У півфіналі "Інтер" здобув дві перемоги в дербі проти "Мілана" (2:0, 1:0).

У груповому раунді "Інтер" посів друге місце в квартеті з "Баварією", "Барселоною" і "Вікторією Пльзень", заробивши 10 очок в 6 матчах.

Відзначимо, що "Манчестер Сіті" і міланський "Інтер" зустрінуться між собою вперше в історії в офіційних матчах.

Манчестер Сіті - Інтер: трансляція

У прямому ефірі на території України фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/2023 покаже медіа-сервіс MEGOGO.

Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Додамо, що "Манчестер Сіті" зіграє у фіналі Ліги чемпіонів лише вдруге у своїй історії. Перший свій фінал "городяни" програли 2021 року лондонському "Челсі".

Міланський "Інтер", у свою чергу, п'ять разів грав у фіналі найпрестижнішого клубного турніру, вигравши тричі в 1964, 1965, 2010 роках.

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