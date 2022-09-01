Кріштіану Роналду все ще може покинути чемпіонат Англії.

Знаменитий португальський форвард Кріштіану Роналду може в заключний день трансферного вікна перебратися в чемпіонат Італії з футболу.

Як повідомляє іспанське видання Marca, "Манчестер Юнайтед" отримав пропозицію щодо оренди Роналду від "Наполі".

Відзначається, що в підписанні 37-річного португальця особисто зацікавлений президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс.

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Запит неаполітанців - не єдиний, який зараз може розглянути Кріштіану. Альтернативними варіантами є запрошення від представників чемпіонатів Азії.

Варто відзначити, що 31 серпня головний тренер "МЮ" Ерік тен Хаг на прес-конференції заявив, що Роналду залишиться в команді.

Раніше повідомлялося, що Роналду хотів покинути "Манчестер Юнайтед" у літнє трансферне вікно, оскільки незадоволений тим, що команда не візьме участі в Лізі чемпіонів.

Португалець вів переговори з кількома топ-клубами Іспанії, Італії, Німеччини та Англії, проте з жодною з команд не зміг домовитися про трансфер.

Після чотирьох зіграних турів в АПЛ в активі "Манчестер Юнайтед" 6 набраних очок. Команда Еріка тен Хага займає 8-е місце в турнірній таблиці чемпіонату.

Кріштіану Роналду: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"

Роналду виступає за англійський клуб з серпня 2021 року, перейшовши з "Ювентуса" за 15 мільйонів євро.

У сезоні-2021/2022 Роналду провів 38 матчів у складі "червоних дияволів" у всіх турнірах, в яких забив 24 голи і віддав три гольові передачі. Він став найкращим бомбардиром команди за підсумками сезону.

Контракт Роналду з "червоними дияволами" закінчується в 2023 році.

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