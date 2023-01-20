Мемфіс Депай продовжить кар'єру в мадридському гранде.

Нападник національної збірної Нідерландів Мемфіс Депай перейшов з "Барселони" в "Атлетіко".

Як повідомляє офіційний сайт мадридського клубу, зірковий форвард підписав з "матрацниками" контракт на два з половиною роки.

Повідомляється, що "Барселона" заробить на трансфері Мемфіса три мільйони євро. Ще один мільйон євро каталонці можуть отримати в якості бонусів.

Відео дня

Нагадаємо, Мемфіс Депай прийшов до "Барселони" влітку 2021 року як вільний агент. Він був важливою частиною команди при Рональді Кумані, але при Хаві став футболістом запасу.

У цьому сезоні Депай практично не брав участі в матчах за "Барселону". На його рахунку всього дві гри в рамках іспанської Ла Ліги, в яких він забив один м'яч, а також одна зустріч в Лізі чемпіонів. Його контракт з каталонцями був розрахований до кінця сезону.

Варто відзначити, що в останні кілька років в "Атлетіко" перейшли два гравці "Барселони". Спершу мадридці підписали Луїса Суареса, а потім викупили контракт Антуана Грізманна.

"Барселона" лідирує в чемпіонаті Іспанії, випереджаючи "Реал" на три очки. "Атлетіко" займає четверту сходинку в турнірній таблиці першості.

Вас також можуть зацікавити новини: