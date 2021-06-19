Мемфіс Депай покинув французьку Лігу 1 заради Ла Ліги.

Іспанська "Барселона" продовжує підписувати нападників. Слідом за Серхіо Агуеро, до стану каталонців переїхав Мемфіс Депай.

Про те, що 27-річний форвард тепер захищатиме кольори "Барселони", іспанський клуб повідомив у своєму офіційному Twitter.

Варто зазначити, що Депай є суперником збірної України на Євро-2020. Він є одним з лідерів Нідерландів та провів всі 90 хвилин на полі проти команди Андрія Шевченка.

У минулому сезоні в активі Мемфіса назбиралося 37 поєдинків у французькій Лізі 1 за "Ліон", він "наколотив" 20 м'ячів та посів друге місце в гонитві бомбардирів, пропустивши вперед лише Кіліана Мбаппе. Також Депай оформив 12 гольових передач.

З 2011 по 2015 рік зірковий футболіст виступав за ПСВ, а потім поповнив склад "Манчестер Юнайтед". Проте в Англії Депай провів всього два сезони. Деталі контракту Депая з "Барселоною" поки що не відомі. Наразі портал Transfermarkt поставив цінник на Мемфіса 45 мільйонів євро.

✒️ Heart of a Lion

👉💙🦁❤️👈 pic.twitter.com/F7YZw6Y71m — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2021

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Автор: Артем Будрін