Іспанська "Барселона" продовжує підписувати нападників. Слідом за Серхіо Агуеро, до стану каталонців переїхав Мемфіс Депай.
Про те, що 27-річний форвард тепер захищатиме кольори "Барселони", іспанський клуб повідомив у своєму офіційному Twitter.
Варто зазначити, що Депай є суперником збірної України на Євро-2020. Він є одним з лідерів Нідерландів та провів всі 90 хвилин на полі проти команди Андрія Шевченка.
У минулому сезоні в активі Мемфіса назбиралося 37 поєдинків у французькій Лізі 1 за "Ліон", він "наколотив" 20 м'ячів та посів друге місце в гонитві бомбардирів, пропустивши вперед лише Кіліана Мбаппе. Також Депай оформив 12 гольових передач.
З 2011 по 2015 рік зірковий футболіст виступав за ПСВ, а потім поповнив склад "Манчестер Юнайтед". Проте в Англії Депай провів всього два сезони. Деталі контракту Депая з "Барселоною" поки що не відомі. Наразі портал Transfermarkt поставив цінник на Мемфіса 45 мільйонів євро.
✒️ Heart of a Lion— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2021
👉💙🦁❤️👈 pic.twitter.com/F7YZw6Y71m
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