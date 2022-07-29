Олександр Зінченко зізнався, що ключовим фактором переходу в "Арсенал" став Мікель Артета.

Півзахисник національної збірної України Олександр Зінченко пояснив своє рішення перейти в "Арсенал" з "Манчестер Сіті".

Українець зізнався, що рішення перейти в лондонський клуб було непростим для нього і ключову роль в цьому трансфері зіграв тренер "канонірів" Мікель Артета.

"Рішення було непростим. Після стількох років в "Манчестер Сіті" мене переповнюють емоції, але мені потрібен новий виклик. Я впевнений, що ще можу розвиватися як футболіст в "Арсеналі". Зроблю все, щоб рішення виявилося на 100% правильним. Ні про що не шкодую.

Звичайно, потрібно подякувати "Манчестер Сіті" за всі ці роки. Ключовий фактор переходу - це тренер "Арсенала" Мікель Артета. Я говорив Гвардіолі, що якщо прийде день йти, то наступним тренером буде Артета.

"Манчестер Сіті" - це добре, але потрібно рухатися далі", - сказав Зінченко в інтерв'ю YouTube-каналу "Влада Седан".

Нагадаємо, Олександр Зінченко був представлений в якості гравця "Арсенала" 22 липня. Українець підписав з "канонірами" контракт до 2026 року. Лондонський клуб заплатив "Манчестер Сіті" за трансфер 25-річного півзахисника 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Додамо, що Зінченко добре знайомий з тренером "Арсенала" Мікелем Артетою по спільній роботі в "Манчестер Сіті". Артета був помічником Гвардіоли з 2016 по 2019 рік.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов в "Манчестер Сіті" в 2016 році, але спершу був відданий в оренду в нідерландський ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

У складі "Сіті" Зінченко чотири рази ставав чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

За "Манчестер Сіті" українець зіграв 127 матчів у всіх турнірах, забив два голи і віддав 12 результативних передач.

У 2021 році Зінченко відіграв повністю фінал Ліги чемпіонів проти "Челсі" (0:1). У складі "Сіті" він тоді був визнаний найкращим гравцем матчу.

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