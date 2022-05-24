Гравець "Манчестер Сіті" зазначив, що дуже важливо, щоб всі українці розповідали про війну в Україні по всьому світу.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко, який напередодні у складі "Манчестер Сіті" став чемпіоном Англії, розповів про ставлення іноземців до війни в Україні та про майбутній матч національної команди проти Шотландії в рамках плей-офф відбору на ЧС-2022.

В ефірі програми "Сніданок з 1+1" українець зізнався, що в перші дні війни, розв'язаної РФ, про це говорили дуже багато, але з часом все почало затихати. Зінченко розповів, що йому така тенденція не подобається, зазначивши, що дуже важливо, щоб всі українці розповідали про війну в Україні по всьому світу.

"Вже йде третій місяць з того дня, коли Росія повномасштабно вторглася в нашу країну. Спочатку люди говорили про це дуже багато, я чув майже всюди про війну, про те, що відбувається в нашій країні, але якось з часом все це трохи затихає і затихає. Це не дуже мені подобається. Про це потрібно говорити, про це потрібно кричати, весь світ повинен знати правду.

Я не знаю, чи буду я корисний для своєї країни з автоматом в руках, але я відчуваю, що моя місія говорити разом зі своєю аудиторією, яку я маю в Instagram, я повинен говорити всьому світу, показувати і висвітлювати все, що відбувається в Україні. Я дуже пишаюся, що я – українець. Коли я тримаю прапор України в руках - це незабутні емоції. Це те, що потрібно робити кожному українцю, який прославляє нашу державу", - сказав Зінченко.

Олександр Зінченко підкреслив, що після повномасштабного вторгнення отримує неймовірну підтримку як від колег, так і від звичайних британців, які підходять до нього на вулиці і кажуть, що вони щодня моляться за Україну. Зі свого боку футболіст разом з дружиною Владою Седан допомагають біженцям в Манчестері, організовують зустрічі і різну допомогу.

За словами Зінченка, переможний трофей "Манчестер Сіті" обов'язково відвідає Україну, як тільки буде така можливість.

Також Зінченко висловився і про майбутній поєдинок збірної України проти Шотландії. Олександр вважає майбутню гру одним з найважливіших матчів свого життя.

"Настрій бойовий, про мотивацію зараз взагалі нічого сказати - зараз кожен українець і гравець нашої збірної розуміє, що відбувається в країні. Я тільки одне можу сказати: для мене це буде один з найважливіших матчів мого життя. Тому хочу запевнити всіх українців, що кожен буде битися і віддавати себе не на 100%, а на 200%", - зазначив Зінченко.

Нагадаємо, Зінченко вчетверте виграв АПЛ і другий сезон поспіль - "городяни" захистили титул чемпіонів.

За останні 5 років "Ман Сіті" чотири рази вигравали внутрішню першість. Тепер уже вісім разів в історії "Сіті" були чемпіонами Англії. Половину цих золотих медалей АПЛ в скарбничку клубу приніс Гвардіола.

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