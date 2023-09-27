Микола Матвієнко може змінити клубну прописку в найближчому майбутньому.

Захисник національної збірної України Микола Матвієнко може покинути донецький "Шахтар" у зимове трансферне вікно.

За інформацією TEAMtalk, в послугах українця зацікавлені кілька клубів англійської Прем'єр-Ліги. Серед них "Вест Хем", "Евертон", "Кристал Пелас", "Бернлі" і "Шеффілд Юнайтед".

Крім того, раніше намагався підписати Матвієнка також англійський, "Брентфорд", але перехід українця так і не відбувся. Повідомляється, що захисник "гірників" все ще знаходиться "на олівці" у "бджіл".

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Чинний контракт Миколи Матвієнка з донецьким "Шахтарем" закінчується в червні 2027 року.

У поточному сезоні 27-річний захисник зіграв шість матчів за "Шахтар", в яких забив 3 голи.

Зазначимо, що раніше український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко заявив, що дуже давно чекає на Миколу Матвієнка в чемпіонаті Англії.

Додамо, що Матвієнко грає за "Шахтар" з 2015 року. Він є вихованцем "гірників". Всього за донецький клуб Микола зіграв 175 матчів, забив 11 голів і віддав 11 гольових передач. Також він на правах оренди виступав за львівські "Карпати" та полтавську "Ворсклу".

У складі національної збірної України Матвієнко зіграв 59 матчів.

Портал Трансфермаркт оцінює трансферну вартість українця в 20 мільйонів євро.

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