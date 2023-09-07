Олександр Зінченко зазначив, що давно чекає в чемпіонаті Англії Миколи Матвієнка.

Гравець лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко розповів, хто з українських футболістів заслуговує грати в Англійській Прем'єр-лізі.

26-річний півзахисник зазначив, що дуже давно чекає в Англії захисника "Шахтаря" Миколу Матвієнка. Також на його думку, до переходу в АПЛ готові Георгій Судаков і Микола Шапаренко.

"Я не можу назвати одного футболіста, не хочу нікого ображати. У нас зараз така молодь з дуже хорошими якостями, і якщо вони будуть так само важко працювати над собою, то у них дуже великі перспективи.

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Я можу назвати гравців зі збірної. Деяких я вже давним-давно чекаю в Англії, таких як Микола Матвієнко. Деякі в найближчому майбутньому я б сказав, що вони вже готові грати. Але хто я такий, щоб судити. Такі, як Микола Шапаренко, Жора Судаков. Я ж кажу, не хочу нікого образити. У нас зараз таке покоління молоде, що заслуговує на це", - заявив Зінченко в коментарі YouTube-каналу "ВЗБІРНА".

Додамо, що Олександр Зінченко виступає в АПЛ з 2016 року. Спочатку він грав за "Манчестер Сіті", а в минулому році перебрався в "Арсенал". У складі "городян" Олександр зіграв 128 матчів, забив 2 голи і віддав 12 гольових передач.

З "Ман Сіті" Зінченко завоював десять трофеїв, серед яких 4 чемпіонські титули АПЛ.

У цьому сезоні, крім Зінченка, в АПЛ грають ще чотири українці - Михайло Мудрик захищає кольори "Челсі", Ілля Забарний грає за "Борнмут", Віталій Миколенко представляє "Евертон", а Єгор Ярмолюк виступає за "Брентфорд".

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