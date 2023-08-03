Зінченко і Седан стали батьками вдруге / instagram.com/v.lada_sedan

Лідер збірної України з футболу Олександр Зінченко вдруге став батьком. Дружина Влада Седан подарувала йому ще одну дочку.

Так, дівчина оприлюднила фото з пологового будинку і написала: "Ласкаво просимо в цей світ, нашо принцесо. 02.08.2023".

У кадрі Влада лежить на ліжку і тримає на руках новонароджену дитину. А Зінченко нахилився до дружини і ніжно її поцілував.

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Шанувальники прийшли в захват від цих милих фотографій і закидали подружжя привітаннями.

Зінченко був присутній на пологах дружини / instagram.com/v.lada_sedan

Що пишуть фоловери

  • "Це неймовірне щастя. Найщиріші вітання прекрасній родині. Будьте щасливі і кохані"
  • "Здоров'я малятку"
  • "Як ювелірно. Дві дочки"
  • "Потрібно ще хлопчика, щоб замінив батька на футбольному полі"
  • "Вітаю! Нехай росте здоровенька і щаслива"
Зінченко вже познайомився з молодшою дочкою / instagram.com/v.lada_sedan

Відзначимо, в серпні 2020 року Олександр Зінченко і Влада Седан оголосили про своє весілля. Вже через рік у них народилася дочка Єва. А зараз в родині відбулося ще одне поповнення. На світ з'явилася їхня молодша дочка, проте її ім'я подружжя поки тримають в секреті.

Нагадаємо, раніше дружина Григорія Решетника натякнула на четверту вагітність.

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