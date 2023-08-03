Лідер збірної України з футболу Олександр Зінченко вдруге став батьком. Дружина Влада Седан подарувала йому ще одну дочку.
Так, дівчина оприлюднила фото з пологового будинку і написала: "Ласкаво просимо в цей світ, нашо принцесо. 02.08.2023".
У кадрі Влада лежить на ліжку і тримає на руках новонароджену дитину. А Зінченко нахилився до дружини і ніжно її поцілував.
Шанувальники прийшли в захват від цих милих фотографій і закидали подружжя привітаннями.
Що пишуть фоловери
- "Це неймовірне щастя. Найщиріші вітання прекрасній родині. Будьте щасливі і кохані"
- "Здоров'я малятку"
- "Як ювелірно. Дві дочки"
- "Потрібно ще хлопчика, щоб замінив батька на футбольному полі"
- "Вітаю! Нехай росте здоровенька і щаслива"
Відзначимо, в серпні 2020 року Олександр Зінченко і Влада Седан оголосили про своє весілля. Вже через рік у них народилася дочка Єва. А зараз в родині відбулося ще одне поповнення. На світ з'явилася їхня молодша дочка, проте її ім'я подружжя поки тримають в секреті.
Нагадаємо, раніше дружина Григорія Решетника натякнула на четверту вагітність.