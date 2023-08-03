Футболіст дуже радий появі другої дитини.

Лідер збірної України з футболу Олександр Зінченко вдруге став батьком. Дружина Влада Седан подарувала йому ще одну дочку.

Так, дівчина оприлюднила фото з пологового будинку і написала: "Ласкаво просимо в цей світ, нашо принцесо. 02.08.2023".

У кадрі Влада лежить на ліжку і тримає на руках новонароджену дитину. А Зінченко нахилився до дружини і ніжно її поцілував.

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Шанувальники прийшли в захват від цих милих фотографій і закидали подружжя привітаннями.

Що пишуть фоловери

"Це неймовірне щастя. Найщиріші вітання прекрасній родині. Будьте щасливі і кохані"

"Здоров'я малятку"

"Як ювелірно. Дві дочки"

"Потрібно ще хлопчика, щоб замінив батька на футбольному полі"

"Вітаю! Нехай росте здоровенька і щаслива"

Відзначимо, в серпні 2020 року Олександр Зінченко і Влада Седан оголосили про своє весілля. Вже через рік у них народилася дочка Єва. А зараз в родині відбулося ще одне поповнення. На світ з'явилася їхня молодша дочка, проте її ім'я подружжя поки тримають в секреті.

Нагадаємо, раніше дружина Григорія Решетника натякнула на четверту вагітність.

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