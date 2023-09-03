Олександр Зінченко вперше в цьому сезоні зіграв в основному складі "Арсенала".

У неділю, 3 вересня, відбувся центральний поєдинок четвертого туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Арсенал" приймав "Манчестер Юнайтед".

Зустріч пройшла на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні і завершилася перемогою "канонірів" з рахунком 3:1.

Рахунок у грі був відкритий на 27-й хвилині - Маркус Рашфорд вивів "червоних дияволів" вперед. Через хвилину хавбек "Арсеналу" Мартін Едегор зрівняв рахунок.

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У компенсований до другого тайму час лондонський клуб вирвав перемогу завдяки голам Деклана Райса і Габріела Жезуса.

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" - 3:1

Голи: Едегор, 28, Райс, 90+6, Жезус, 90+11 - Рашфорд, 27

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Томіясу, 76), Едегор (Жоржиньо, 90+9), Райс, Хаверц (Вієйра, 76), Сака, Нкетія (Жезус, 76), Мартінеллі (Нельсон, 90)

"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Біссака, Лінделеф (Еванс, 84), Мартінес (Магуайр, 67), Далот, Каземіро, Еріксен, Антоні (Гарначо, 84), Фернандеш, Рашфорд, Марсьяль (Хойлунд, 67)

Попередження: Сака, Жезус - Лінделеф, Мартінес, Онана

Відзначимо, що український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко вперше з травня вийшов у стартовому складі "канонірів" і зіграв 76 хвилин, після чого був замінений на Такехіро Томіясу.

Портал WhoScored поставив українцю 6,2 бали за цей матч. Це найгірша оцінка серед гравців "Арсеналу" нарівні з Жоржиньо.

Перемога в цій грі дозволила "Арсеналу" набрати 10 очок і піднятися на п'яте місце в турнірній таблиці АПЛ. "Манчестер Юнайтед" з 6 балами опустився на 11-у позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії з футболу "Арсенал" зіграє проти "Евертона", а "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з "Брайтоном".

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