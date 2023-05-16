Також клуб повинен сплатити кругленьку суму штрафу.

Нападник "Динамо" Владислав Ванат отримав дискваліфікацію за прояви дискримінації до арбітра Катерини Монзуль. Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, таке рішення ухвалив Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ.

Гравець після матчу 16-го туру УПЛ "Динамо" – "Інгулець" негативно висловився на адресу головного арбітра того поєдинку Катерини Монзуль. Він заявив, що не бачив, щоб у топ-чемпіонатах Європи зустрічі судили жінки, розкритикувавши роботу Монзуль.

Ванат був дискваліфікований на три матчі. Окрім цього ще два поєдинки обмеження будуть діяти умовно. Нападник пропустить зустрічі проти "Олександрії", "Колоса" та "Вереса" і у цьому сезоні зможе зіграти лише з "Металістом 1925" в останньому турі.

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Також "Динамо" повинно сплатити обов’язковий штраф у розмірі 100 тисяч гривень. УАФ відзначає, що на час дії воєнного стану спрямовані від клубів обов’язкові грошові внески перераховуються на платформу United24.

Кияни мають право на оскарження рішення до Апеляційного комітету УАФ.

Також на засіданні КДК були оштрафовані донецький "Шахтар" та рівненський "Верес" на 15 тисяч та 20 тисяч гривень відповідно. Причиною є нехтуваннями правилами організації футбольних матчів під час дії воєнного стану. На своїх домашніх поєдинках клуби порушили вимоги, щодо проведення зустрічей чемпіонату без глядачів.

Відзначимо, що у цьому сезоні на рахунку Ваната 11 голів і три асисти в 24 матчах УПЛ. Також він провів 11 зустрічей в єврокубках, у яких відзначився одним взяттям воріт.

Нагадаємо, що у тому поєдинку проти "Інгульця" кияни зазнали домашньої поразки з рахунком 0:2.

Додамо, що наразі "Динамо" перебуває на четвертому місці УПЛ, поступаючись третій "Зорі" вісьмома очками і випереджаючи п’яту "Олександрію" на стільки ж залікових пунктів.

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