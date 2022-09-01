Вихованець львівських "Карпат" Мар'ян Швед повернувся в УПЛ.

Український атакуючий півзахисник бельгійського "Мехелена" Мар'ян Швед продовжить кар'єру в донецькому "Шахтарі".

Про це повідомляє прес-служба "гірників".

Контракт з "Шахтарем" Швед підписав до 2027 року. Деталі його трансферу з "Мехелена" донеччани не розголошують.

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За "Шахтар" фланговий нападник виступатиме під 9-м номером.

Цього літа "Шахтар" повернув з Європи вже четвертого українця. Раніше ряди "гірників" поповнили захисник Богдан Михайличенко ("Андерлехт"), а також вінгери Іван Петряк ("Фехервар") і Олександр Зубков ("Ференцварош").

Нагадаємо, в новому сезоні УПЛ "Шахтар" зіграв два матчі і набрав 4 очки. У першому турі "гірники" зіграли внічию з "Металістом-1925" (0:0), а в другому мінімально обіграли "Кривбас" (1:0).

Мар'ян Швед: кар'єра

25-річний Мар'ян Швед є вихованцем львівських "Карпат", за першу команду яких дебютував у 17 років за нинішнього тренера "Шахтаря" Ігоря Йовічевіча.

Виступав також в іспанській "Севільї", де зіграв лише 1 матч за молодіжний склад і 6 поєдинків (1 м'яч, 2 асисти) за U-19 в Юнацькій лізі УЄФА.

З літа 2017-го Мар'ян знову виступав за "Карпати", в яких за 43 матчі забив 21 м'яч.

У 2019-му перейшов в шотландський "Селтік" (3 гри, 1 гол), а після після в бельгійський "Мехелен". У Бельгії за 2 сезони провів 62 матчі, забив 8 м'ячів і зробив 6 асистів.

З 2015 року грав за юнацькі та молодіжну збірні України. У листопаді 2018 року дебютував у складі національної збірної України, за яку провів 2 матчі.

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