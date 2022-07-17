Мар'ян Швед виконав кутовий удар бездоганно.

Український півзахисник бельгійського "Мехелена" Мар'ян Швед відзначився дивовижним голом у спарингу проти німецького "Вольфсбургу".

Екс-футболіст львівських "Карпат" Швед на 41-й хвилині товариського матчу забив прямим ударом з кутового. Мар'ян бездоганно виконав "сухий лист". На той момент німецький клуб вів 4:0 і Швед скоротив відставання.

У другому таймі "Мехелен" ще двічі забив й програв у підсумку з боєм - 3:4. Окрім шедеврального голу Швед записав до свого активу гольову передачу в цьому поєдинку.

В минулому сезоні чемпіонату Бельгії 25-річний Швед забив два голи. Загалом за "Мехелен" українець забив вісім голів у 59 поєдинках.

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