Вінниця була атакована крилатими ракетами типу "Калібр", відомо про 20 загиблих.

У четвер, 14 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. В результаті атаки РФ загинуло багато людей, серед яких маленькі діти.

Представники української спортивної спільноти відреагували на звірячі злочини російської армії в Україні.

Півзахисник "Аталанти" і збірної України Руслан Малиновський опублікував пост в своєму Instagram, прикріпивши фотографію зруйнованої будівлі.

"Ви, тварі, відповісте за це", - написав Малиновський.

Більш жорстко в своєму Instagram відреагував на удар по Вінниці колишній гравець національної збірної України, англійського "Ліверпуля" і німецького "Байєра" Андрій Воронін.

"Тварі, с*ки кінчені, під***си, як ви нас за***ли! Скільки ще дітей має загинути? Рятувальники ви х***і, ви нелюди", – написав Воронін.

"Не пробачимо! Терористи. Горіти вам в пеклі, рашисти", - прокоментував трагедію півзахисник "Динамо" і збірної України Віктор Циганков.

"Росія - вбивця дітей і цивільних", - заявив знаменитий український дзюдоїст Георгій Зантарая.

"Ще один трагічний день в моїй Україні", - написала в своєму Instagram відома каратистка Анжеліка Терлюга.

Українська топ-тенісистка Леся Цуренко підкреслила чергову цинічну брехню російських пропагандистів, які заявили, що армія РФ вдарила по "військовому об'єкту" в області.

"Як завжди, російська пропаганда каже, що це був військовий об'єкт", – написала спортсменка в Instagram.

"Тварі", - коротко у своєму Instagram прокоментував удар по Вінниці екс-гравець "Шахтаря" Віктор Коваленко.

Нагадаємо, раніше відома футбольна журналістка і дружина гравця збірної України Олександра Зінченка Влада Зінченко дуже емоційно відреагувала на ракетний удар військами РФ по її рідній Вінниці.

Ракетний удар по Вінниці - подробиці

Як повідомляв УНІАН, вранці 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які потрапили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.

Загинули 20 людей, з них троє дітей, також згоріли 25 автомобілів.

Близько 90 постраждалих звернулися за допомогою до медичних установ, приблизно 50 з них - у важкому стані.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх з підводного човна в акваторії Чорного моря.

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