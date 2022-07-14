В результаті удару по Вінниці загинули 20 людей.

Відома футбольна журналістка і дружина гравця збірної України Олександра Зінченка Влада Зінченко відреагувала на ракетний удар військами РФ по її рідній Вінниці.

У своєму Instagram Влада опублікувала пост зі знімками та відео наслідків обстрілу центру Вінниці.

"Сьогодні Росія обстріляла ракетами моє рідне місто Вінниця. Ракети потрапили в центральну частину міста. Постраждали прості мирні люди і діти. Росія терористична країна!", - підписала пост Влада Зінченко англійською.

По-українськи вона дописала: "гариштська ###ня, я вас ненавиджу, прокляті покидьки!". Згодом Instagram видалив публікацію Влади через "ворожі висловлювання і символи".

Також Влада Зінченко зробила кілька публікацій у своїх "сторіс", відреагувавши на заяву пропагандиста Кремля Володимира Соловйова, який сказав, що окупанти вдарили по "військовому об'єкту" в області.

"С*ки...щоб ви кожен день кишками своїми снідали і вечеряли. Мр*зота", - написала Влада.

Нагадаємо, 14 липня російські війська випустили ракети по центру Вінниці.

Ракетний удар по Вінниці - подробиці

Вас також можуть зацікавити новини: