Відома футбольна журналістка і дружина гравця збірної України Олександра Зінченка Влада Зінченко відреагувала на ракетний удар військами РФ по її рідній Вінниці.
У своєму Instagram Влада опублікувала пост зі знімками та відео наслідків обстрілу центру Вінниці.
"Сьогодні Росія обстріляла ракетами моє рідне місто Вінниця. Ракети потрапили в центральну частину міста. Постраждали прості мирні люди і діти. Росія терористична країна!", - підписала пост Влада Зінченко англійською.
По-українськи вона дописала: "гариштська ###ня, я вас ненавиджу, прокляті покидьки!". Згодом Instagram видалив публікацію Влади через "ворожі висловлювання і символи".
Також Влада Зінченко зробила кілька публікацій у своїх "сторіс", відреагувавши на заяву пропагандиста Кремля Володимира Соловйова, який сказав, що окупанти вдарили по "військовому об'єкту" в області.
"С*ки...щоб ви кожен день кишками своїми снідали і вечеряли. Мр*зота", - написала Влада.
Нагадаємо, 14 липня російські війська випустили ракети по центру Вінниці.
Ракетний удар по Вінниці - подробиці
- Як повідомляв УНІАН, вранці 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які потрапили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.
- Загинули 20 людей, з них троє дітей, також згоріли 25 автомобілів.
- Близько 90 постраждалих звернулися за допомогою до медичних установ, приблизно 50 з них-у важкому стані.
- За даними командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх з підводного човна в акваторії Чорного моря.