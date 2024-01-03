"Валенсія" в 19-му турі чемпіонату Іспанії розбила "Вільярреал".

У вівторок, 2 січня, "Валенсія" обіграла "Вільярреал" (3:1) в рамках 19-го туру чемпіонату Іспанії з футболу.

Один з голів "кажанів" у цій грі забив український нападник Роман Яремчук.

Головний тренер "Валенсії" Рубен Бараха прокоментував перемогу своїх підопічних і висловився про виступ Романа Яремчука.

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"Ми всі зіграли добре, в тому числі і Роман Яремчук, який відзначився голом. Ми можемо стати сильнішими, якщо будемо конкурентноздатним колективом.

Ніхто з гравців ротації не здався - вони показали серйозне ставлення до справи. Є приклад, коли для впевненості був необхідний гол від нападника. Я впевнений, що Яремчук виросте.

Я задоволений тим, як команда змагається. Бувають випадки, коли ми не перемагаємо, але все одно робимо все добре. Оцінку роблю по грі з "Вільярреалом". Дві перемоги поспіль завжди позитивно, тому що це додає нам впевненості. Якщо ми будемо змагатися так само, як у цій грі, ми будемо близькі до того, щоб виграти більше матчів.

Матч з "Вільярреалом" був видовищним, і я радий, що вболівальники змогли отримати від гри задоволення, тому що днями на тренування прийшло 15 000 чоловік. Їх енергія заряджає нас.

Наближається Кубок Іспанії. Наша мета як клубу - виступити на кожному турнірі по максимуму. Але дозвольте мені насолодитися цим вечором. Кубок складний, і ми, як і всі, постараємося пройти в наступний етап", - наводить слова Рубена Барахи видання As.

Додамо, що гол проти "Вільярреала" став дебютним для Романа Яремчука в чемпіонаті Іспанії. Раніше український нападник забив один гол за "Валенсію" у поєдинку Кубка Іспанії проти "Ароси" (1:0).

Після 19-ти турів "Валенсія" з 26 очками йде на дев'ятому місці в турнірній таблиці Ла Ліги. 7 січня "кажани" зіграють матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Картахени".

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