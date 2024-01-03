Роман Яремчук забив дебютний гол у чемпіонаті Іспанії з футболу.

У вівторок, 2 січня, відбувся поєдинок 19-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Валенсія" приймала "Вільярреал".

Гра проходила на стадіоні "Месталья" і завершилася впевненою перемогою "кажанів".

Рахунок у грі був відкритий на 4-й хвилині - український нападник Роман Яремчук потужним ударом відправив м'яч у сітку воріт суперника після передачі Хосе Гая. На 27-й хвилині перевагу "Валенсії" подвоїв Пепелу, реалізувавши пенальті. На 57-й хвилині Пепелу оформив дубль і довів рахунок до розгромного. "Вільярреалу" вдалося відіграти один м'яч на 73-й хвилині - Жерар Морено забив з передачі Ільяса Ахомаша.

Відео дня

"Валенсія" - "Вільярреал" - 3:1

Голи: Яремчук, 4, Пепелу, 27 пен, 57 пен - Жерар Морено, 73

"Валенсія": Мамардашвілі, Фульк'є, Москера, Пауліста, Гая (Васкес, 78), Фран Перес (Гасеровський, 86), Гільямон, Пепелу, Канос (Дієго Лопес, 69), Дуро (Альберто Марі, 86), Яремчук (Герра, 69)

"Вільярреал": Йоргенсен, Альті (Феменія, 78), Альбіоль (Байї, 70), Куенка, Альберто Морено (Трігейрос, 78), Парехо, Капу (Бреретон, 65), Терратс, Ахомаш, Жерар Морено, Моралес (Коклен, 65)

Попередження: Гая, 63, Дієго Лопес, 74 - Байї, 37, Парехо, 49, Капу, 56, Терратс, 80, Куенка, 90+3

Огляд матчу:

Український форвард "Валенсії" Роман Яремчук вийшов на поле в стартовому складі і відіграв 69 хвилин, після чого був замінений на Хав'єра Герра.

Гол у цій грі став для українця першим у чемпіонаті Іспанії та другим у футболці "Валенсії".

Статистичний портал WhoScored оцінив гру Яремчука в 8,2 бала. Це друга найкраща оцінка серед усіх гравців, які взяли участь у матчі.

"Валенсія" набрала 26 очок і піднялася на 9-е місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. "Вільярреал" з 19 балами йде на 13-й сходинці.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Валенсія" зіграє проти "Кадіса", а "Вільярреал" зустрінеться з "Лас-Пальмасом".

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