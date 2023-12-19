Перемогу "Валенсії" приніс гол Серхі Каноса.

У вівторок, 19 грудня, відбувся поєдинок 18-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Райо Вальєкано" приймав "Валенсію".

Гра проходила на стадіоні "Вальєкас" і завершилася перемогою "кажанів".

Перший тайм команди завершили без забитих голів. Рахунок у грі був відкритий на 61-й хвилині - нападник "Валенсії" Серхі Канос забив з передачі Дієго Лопеса.

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На 89-й хвилині "Валенсія" залишилася в меншості - червону картку отримав Тьєррі Коррея.

"Райо Вальєкано" - "Валенсія" - 0:1

Гол: Канос, 61

Вилучення: Коррея, 89

Відзначимо, що український нападник Роман Яремчук почав цю гру в запасі і вийшов на поле на 82-й хвилині. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 6,5 бала.

"Валенсія" набрала 23 очки і піднялася на десяте місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Райо Вальєкано" з 20 балами займає 11-й рядок.

У наступному турі іспанської Ла Ліги "Валенсія" зіграє проти "Вільярреала", а "Райо Вальєкано" зустрінеться з "Хетафе".

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