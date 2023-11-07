"Шахтар" зіграє номінально домашній матч проти "Барселони" в Гамбурзі.

У вівторок, 7 листопада, донецький "Шахтар" зіграє проти "Барселони" в рамках 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Гра пройде в Гамбурзі на стадіоні "Фолькспаркштадіон".

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич прокоментував майбутній поєдинок. Боснійський фахівець зазначив, що він разом з тренерським штабом проаналізували минулий матч проти каталонців і спробують скористатися слабкими сторонами суперника, щоб домогтися результату.

"У стартовому складі минулої гри були важливі футболісти. На жаль, їх зараз немає тут. Я абсолютно впевнений, що ті, хто замінить Бондаренко і Коноплю, будуть добре грати. Наша команда стає краще кожен день, я бачу можливості різних гравців, створюю в голові свій план. Якщо чесно, я відразу розумів, хто їх замінить. Але я не можу сказати вам зараз.

Не можна назвати це домашньою грою, тому що ми були в дорозі кілька годин, щоб дістатися до місця призначення. Це, звичайно, потребує адаптації, вимагає бути сильним духом - і я бачу це в моїй команді. Ми щасливі бути тут, є час на коротке тренування, щоб підготуватися до матчу. Але, чесно кажучи, безумовно, це не ідеальні умови, коли ти повинен подорожувати стільки часу. Це мій перший досвід або навіть другий, тому що ми поверталися після матчу з "Барселоною". Але це перший досвід з такою грою попереду - вона особлива.

Як і кожна команда, ми знаємо силу "Барселони" - це відмінний клуб. По-моєму, один з найкращих в Європі. Грати проти такої команди завжди великий виклик.

Ми вже зустрічалися тиждень тому, відчули їх силу, але і слабкі сторони, тому наша справа - знайти їх знову, постаратися скористатися аналізом і битися, як я вже говорив. Для нас це гра, ми не повинні нічого втратити. Я просто хочу, щоб моя команда вийшла, щоб ми билися, попрацювати знову над нашими аспектами і основними принципами гри. Побачимо, куди нас це приведе, але я хочу, щоб ми діяли сміливо і зробили все можливе в цій грі.

Будь-яка команда може програти "Класико", шанси завжди 50 на 50. Не сказав би, що у них якийсь складний період. Можна зіграти внічию в складній грі на виїзді. Вони продовжують боротися за чемпіонство і зараз йдуть на третьому місці. Я знаю, що це дуже хороша команда. Це не змінює моєї думки", - наводить слова Пушича офіційний сайт "Шахтаря".

Нагадаємо, донецький "Шахтар" посідає третє місце в групі H, набравши три очки за три матчі. Лідирує в групі "Барселона" з 9 балами.

В рамках третього туру групового раунду ЛЧ "гірники" в гостях програли "Барселоні" з рахунком 1:2.

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