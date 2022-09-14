"Шахтар" прийме "Селтік" у Варшаві в рамках другого туру Ліги чемпіонів.

У середу, 14 вересня, в рамках другого туру групового турніру Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Селтіка". Матч "Шахтаря" і "Селтіка" пройде у Варшаві на стадіоні Війська Польського.

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч висловився з приводу поєдинку проти шотландського колективу.

"Зараз ми говоримо про нову команду, яка з новим головним тренером дає дуже хороший результат в чемпіонаті Шотландії. Вони переконливо виглядають, грають в динамічний агресивний, комбінаційний футбол атакуючого типу. Як мінімум нам буде важко протистояти в бажанні, динаміці, боротьбі, єдиноборствах, але ми не можемо поступитися.

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У цьому поєдинку всі повинні зіграти, як у матчі з "Лейпцигом", щоб жоден футболіст не випав, а показав свою кращу гру в кар'єрі. Ми будемо грати з опонентом, який знаходиться в дуже хорошій формі.

Думаю, є кілька варіантів перемогти в цьому матчі як з м'ячем, так і без м'яча. В останньому матчі з "Чорноморцем" ми 70% часу володіли м'ячем, але не забили три-чотири м'ячі, і були труднощі. А в грі з "Лейпцигом" володіння склало 39%, але ми видали божевільний матч і скористалися простором. Питання в тому, що ми робимо і наскільки ефективно це робимо в той період, коли у нас м'яч.

У команді хороша атмосфера, всі готові до матчу, але, щоб все закінчилося позитивно, потрібно збіг багатьох факторів. Ми готові і ми можемо", - наводить слова Йовічевіча офіційний сайт "Шахтаря".

Нагадаємо, в першому турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" на виїзді сенсаційно виграв у німецького "РБ Лейпциг" з рахунком 4:1. Шотландський "Селтік" на своєму полі з розгромним рахунком поступився мадридському "Реалу" (0:3).

Після першого туру "Шахтар" посідає перше місце в групі F, випереджаючи "Реал" за додатковими показниками.

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