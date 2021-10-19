Карло Анчелотті у захваті від роботи легендарного українського тренера.

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті напередодні матчу Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" згадав про легендарного тренера київського "Динамо" Валерія Лобановського.

УНІАН буде вести онлайн-трансляцію поєдинку "Шахтар" - "Реал".

- Як вам українська школа тренерів? Ви завжди говорили про Лобановського.

- Так, тому що Лобановський - маестро футболу. Він робив для футболу великі речі. Багато з того, що ми зараз робимо в тренувальному процесі, відбулося завдяки його роботі. Саме він почав піднімати інтенсивність гри, - сказав Анчелотті для Ютуб-каналу "Бомбардир".

Також італієць прокоментував прогрес українського воротаря "Реала" Андрія Луніна:

"Лунін - молодець. Він талановитий гравець, який багато працює. Зрозуміло, що його конкурент - топ-воротар Куртуа. Зрозуміло, що зараз більше грає Тібо. Але це не говорить про те, що Лунін - поганий воротар. У нього висока майстерність. Він може збудувати кар'єру не гірше, ніж була в Андрія Шевченка. Чутки про трансфер Луніна? Ні, думаю, він залишиться з нами".

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Карло Анчелотті: кар'єра та трофеї

62-річний Анчелотті раніше очолював "Реал" в період з 2013 по 2015 роки. Влітку цього року Карло повернувся на пост тренера "вершкових".

З мадридським грандом він виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Кубок Іспанії та Клубний чемпіонат світу.

Якщо Анчелотті зможе привести "Реал" до перемоги в чемпіонаті Іспанії, він стане тренером, який виграв національні титули у всіх п'яти провідних лігах Європи.

З італійським "Міланом" Карло двічі перемагав у Лізі чемпіонів - у 2003 та 2007 роках.

Автор: Артем Будрін