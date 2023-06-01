Матч проти "Клермона" стане останнім для Мессі у футболці ПСЖ.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі покине французький ПСЖ після завершення нинішнього сезону.

Цю інформацію офіційною підтвердив головний тренер парижан Крістоф Галтьє. Французький фахівець повідомив, що матч 38-го туру Ліги 1 стане останнім для 35-річного аргентинця у футболці ПСЖ.

"Мені випала честь працювати з найкращим гравцем в історії футболу. Матч проти "Клермона" буде останнім для Лео Мессі на "Парк де Пренс". Смію сподіватися, що його зустрінуть найкращим чином.

Цього року він був важливим елементом, завжди доступний. Зауваження чи критика, я не вважаю їх абсолютно виправданими. Коли у вас є сезон з чемпіонатом світу посередині, ви все одно отримуєте статистику в 21 гол і 20 результативних передач. Він завжди робив все для команди. Для мене було великою честю бути поруч з Лео протягом усього сезону", - наводить слова Галтьє RMC.

Нагадаємо, Ліонель Мессі перейшов в ПСЖ з "Барселони" в 2021 році. За паризький клуб аргентинець зіграв 74 матчі у всіх турнірах, забив 32 голи і віддав 35 результативних передач.

З ПСЖ Мессі двічі поспіль виграв чемпіонат Франції і один раз завоював Суперкубок країни.

На даний момент достовірно невідомо, в якому клубі продовжить кар'єру Мессі. Аргентинця пов'язують з переходом в Саудівський "Аль-Хіляль". Також у послугах 35-річного форварда зацікавлені "Барселона" і "Інтер Маямі".

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