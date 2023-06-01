Ліонель Мессі все ще може повернутися в "Барселону".

"Барселона" не залишає надій підписати капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі, але фінансова ситуація не дозволяє іспанському клубу здійснити цей перехід.

Як повідомляє видання L'Equipe, "блаугранас" придумали план, як підписати іменитого аргентинського форварда і обійти фінансові проблеми.

За інформацією джерела, "Барселона" має намір об'єднати сили з американським клубом "Інтер Маямі", одним з власником якого є легендарний екс-футболіст збірної Англії Девід Бекхем.

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План полягає в тому, що офіційно Ліонель Мессі стане гравцем клубу МЛС, а потім на правах оренди 35-річний аргентинець перейде в "Барселону".

Планується, що Мессі проведе в каталонському клубі один сезон. Після цього аргентинський футболіст гратиме в чемпіонаті МЛС. Відзначається, що американцям важливо роздобути такого футболіста з точки зору іміджу перед проведенням ЧС-2026 в США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, чинний контракт Мессі з ПСЖ закінчується влітку 2023 року.

Раніше повідомлялося, що "Аль-Хіляль" з Саудівської Аравії запропонував Ліонелю божевільний контракт на два роки з окладом в 600 мільйонів євро за сезон.

За інформацією ЗМІ, незважаючи на привабливу пропозицію саудитів, Мессі схиляється до варіанту з поверненням в "Барселону".

Додамо, що в нинішньому сезоні Мессі зіграв 40 матчів у складі ПСЖ у всіх турнірах, забив 21 гол і віддав 20 результативних передач.

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