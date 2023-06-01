Ліонель Мессі / Фото REUTERS

"Барселона" не залишає надій підписати капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі, але фінансова ситуація не дозволяє іспанському клубу здійснити цей перехід.

Як повідомляє видання L'Equipe, "блаугранас" придумали план, як підписати іменитого аргентинського форварда і обійти фінансові проблеми. 

За інформацією джерела, "Барселона" має намір об'єднати сили з американським клубом "Інтер Маямі", одним з власником якого є легендарний екс-футболіст збірної Англії Девід Бекхем.

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План полягає в тому, що офіційно Ліонель Мессі стане гравцем клубу МЛС, а потім на правах оренди 35-річний аргентинець перейде в "Барселону". 

Планується, що Мессі проведе в каталонському клубі один сезон. Після цього аргентинський футболіст гратиме в чемпіонаті МЛС. Відзначається, що американцям важливо роздобути такого футболіста з точки зору іміджу перед проведенням ЧС-2026 в США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, чинний контракт Мессі з ПСЖ закінчується влітку 2023 року. 

Раніше повідомлялося, що "Аль-Хіляль" з Саудівської Аравії запропонував Ліонелю божевільний контракт на два роки з окладом в 600 мільйонів євро за сезон. 

За інформацією ЗМІ, незважаючи на привабливу пропозицію саудитів, Мессі схиляється до варіанту з поверненням в "Барселону". 

Додамо, що в нинішньому сезоні Мессі зіграв 40 матчів у складі ПСЖ у всіх турнірах, забив 21 гол і віддав 20 результативних передач.

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