Аргентинський форвард також повторив досягнення Дані Алвеса за кількістю виграних трофеїв.

У суботу, 27 травня, відбувся поєдинок 37-го туру Ліги 1, в якому ПСЖ зіграв внічию проти "Страсбурга" і достроково став чемпіоном Франції з футболу.

Нічию в цій грі парижанам приніс гол аргентинського нападника Ліонеля Мессі.

Цей гол став знаковим для зіркового форварда ПСЖ, оскільки він дозволив аргентинцеві обійти португальця Кріштіану Роналду в списку бомбардирів топ-5 європейських ліг. В активі Мессі тепер 456 голів в Ла Лізі і Лізі 1, тоді як у португальця 455 м'ячів в АПЛ, Серії А і Ла Лізі.

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У нинішньому сезоні чемпіонату Франції Ліонель Мессі зіграв 31 матч, забив 16 голів і віддав 16 результативних передач.

Також варто відзначити, що чемпіонство з ПСЖ в Лізі 1 стало 43-м за рахунком трофеєм в кар'єрі Ліонеля Мессі. Стільки ж трофеїв за свою кар'єру завоював екс-захисник "Барселони" Дані Алвес. Таким чином, Мессі разом з Алвесом є найтитулованішими футболістами планети на даний момент.

Нагадаємо, у складі "Барселони" Мессі десять разів ставав чемпіоном Іспанії з футболу, чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів, вісім разів ставав володарем Суперкубка Іспанії, сім разів вигравав Кубок країни, по три рази - Клубний чемпіонат світу і Суперкубок Європи.

Зі збірною Аргентини Мессі виграв Чемпіонат світу, Кубок Америки, перемагав на Олімпіаді, виграв молодіжний чемпіонат світу, а також фінал.

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