Страж воріт збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма розповів, чому не святкував одразу по завершенню серії пенальті перемогу на Євро-2020. Нагадаємо, що Італія здолала Англію (1:1, 3:2 - по пенальті) у вирішальному матчі турніру.
"Я не святкував, бо не зрозумів, що ми виграли", - сказав Доннарумма для Sky Sport Italia.
Колишній воротар "Мілану" отримав також нагороду найкращого футболіста змагань.
— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 12, 2021
Варто зазначити, що Доннарумма поки що перебуває у статусі вільного агента, але згідно з чутками незабаром підпише контракт з французьким клубом.
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Італія - Англія: підсумки фіналу
- Збірна Італії вдруге в історії стала чемпіоном Європи.
- Італія виграла Євро вперше за 53 роки. Це рекордна перерва між перемогами на чемпіонаті Європи.
- Італія стала четвертим багаторазовим чемпіоном Європи після Німеччини (3 титулу), Іспанії (3) і Франції (2).
- Збірна Англії вперше грала в фіналі чемпіонату Європи.
- Люк Шоу забив найшвидший гол у фіналах чемпіонатів Європи - йому знадобилася 1 хвилина 57 секунд.
- Леонардо Бонуччі в 34 роки й 71 день став найстаршим автором голу у фіналах Євро.
- Бонуччі встановив новий рекорд збірної Італії за кількістю ігор на чемпіонатах Європи - 18. Він обійшов Джанлуїджі Буффона.
- Італія - перша команда в історії, яка виграла дві поспіль серії пенальті на чемпіонатах Європи.
- Італія не програє вже в 34 матчах поспіль. Від повторення світового рекорду (його ділять Іспанія та Бразилія) її відділяє один матч.
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