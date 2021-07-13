Джанлуїджі Доннарумма банально не зрозумів, що серія пенальті вже завершилася.

Страж воріт збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма розповів, чому не святкував одразу по завершенню серії пенальті перемогу на Євро-2020. Нагадаємо, що Італія здолала Англію (1:1, 3:2 - по пенальті) у вирішальному матчі турніру.

"Я не святкував, бо не зрозумів, що ми виграли", - сказав Доннарумма для Sky Sport Italia.

Колишній воротар "Мілану" отримав також нагороду найкращого футболіста змагань.

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 12, 2021

Варто зазначити, що Доннарумма поки що перебуває у статусі вільного агента, але згідно з чутками незабаром підпише контракт з французьким клубом.

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Італія - Англія: підсумки фіналу

Збірна Італії вдруге в історії стала чемпіоном Європи.

Італія виграла Євро вперше за 53 роки. Це рекордна перерва між перемогами на чемпіонаті Європи.

Італія стала четвертим багаторазовим чемпіоном Європи після Німеччини (3 титулу), Іспанії (3) і Франції (2).

Збірна Англії вперше грала в фіналі чемпіонату Європи.

Люк Шоу забив найшвидший гол у фіналах чемпіонатів Європи - йому знадобилася 1 хвилина 57 секунд.

Леонардо Бонуччі в 34 роки й 71 день став найстаршим автором голу у фіналах Євро.

Бонуччі встановив новий рекорд збірної Італії за кількістю ігор на чемпіонатах Європи - 18. Він обійшов Джанлуїджі Буффона.

Італія - перша команда в історії, яка виграла дві поспіль серії пенальті на чемпіонатах Європи.

Італія не програє вже в 34 матчах поспіль. Від повторення світового рекорду (його ділять Іспанія та Бразилія) її відділяє один матч.

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Автор: Артем Будрін