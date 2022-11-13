Руслан Малиновський не зміг допомогти своїй команді взяти очки в протистоянні з "Інтером".

У неділю, в рамках 15-го туру італійської Серії А "Аталанта" на стадіоні своєму полі приймала "Інтер". Фінальний свисток головного арбітра Даніеле Кіффі зафіксував перемогу гостей з рахунком 3:2.

В середині першого тайму захисник гостей Стефан де Врей сфолив у своєму штрафному майданчику, і рефері без коливань призначив пенальті. Адемола Лукман з 11-метрової позначки був точний.

Через 11 хвилин "Інтер" відновив рівновагу в рахунку: Лаутаро Мартінес виконав точну передачу на Едіна Джеко, який вразив ворота "Аталанти". На 56-й хвилині боснієць оформив дубль і вивів свою команду вперед. Через шість хвилин захисник "Аталанти" Хосе Паломіно зрізав м'яч у власні ворота. На 77-й хвилині Паломіно вразив вже ворота гостей, скоротивши відставання "Аталанти" до мінімуму.

Відео дня

Відзначимо, український хавбек "Аталанти" Руслан Малиновський з'явився на полі лише в другому таймі, не відзначившись результативними діями.

"Аталанта" - "Інтер" - 2:3

Голи: Лукман, 25 пен, Паломіно, 77 - Джеко, 36, 56, Паломіно, 62 автогол

"Аталанта": Муссо, Хатебур, Паломіно, Демірал (Околі, 68), Меле, Скальвіні (Малиновський, 46), Пашалич (Бога, 83), Копмейнерс, Лукман, Едерсон, Сапата (Хейлунд, 69)

"Інтер": Онана, Думфріс (Белланова, 72), де Врей, Шкриньяр, Бастоні (Ачербі, 72), Дімарко (Гозенс, 80), Мхітарян (Брозович, 80), Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартінес (Корреа, 84)

Попередження: де Врей, Шкриньяр, Онана

Огляд матчу:

Після цієї перемоги "Інтер" займає четверте місце в таблиці Серії А, маючи в своєму активі 30 очок. "Аталанта", в свою чергу, за 15 турів зуміла заробити 27 балів і йде на шостій позиції.

Додамо, що це був останній матч "Аталанти" цього року. Серія А йде на зимову перерву раніше через ЧС-2022 з футболу, який почнеться в Катарі вже 20 листопада.

Матчі чемпіонату Італії відновляться вже в січні наступного року.

Варто також відзначити, що цей матч міг стати останнім у складі "Аталанти" для українського півзахисника Руслана Малиновського, в якому зацікавлений лондонський "Тоттенхем". "Шпори" розраховують підписати хавбека збірної України в зимове трансферне вікно.

Вас також можуть зацікавити новини: