Руслан Малиновський відзначився гольовою передачею, але це не допомогло його команді заробити очки в цьому турі.

У середу, 9 листопада, були зіграні п'ять матчів в рамках 14-го туру чемпіонату Італії з футболу.

Найнесподіванішим результатом ігрового дня стала поразка "Аталанти" у грі проти "Лечче".

У першому таймі господарям вдалося забити двічі протягом двох хвилин. Федеріко Баширотто відкрив рахунок голам, а Федеріко Ді Франческо подвоїв перевагу своєї команди.

Відео дня

На 40-й хвилині хавбек "Аталанти" Руслан Малиновський віддав неймовірну передачу на форварда Дувана Сапату, яка стала гольовою. Колумбієць вдало реалізував свій момент.

У час, що залишився гості намагалися вирвати нічию, атакуючи ворота суперника, проте матч так і завершився перемогою господарів з рахунком 2:1.

"Лечче" - "Аталанта" - 2:1

Голи: Баширотто, 27, Ді Франческо, 29 - Сапата, 40

"Лечче": Фальконе, Жандре (Умтіті, 83), Баширотто, Понграчіч, Галло, Блен (Бістровіч, 72), Юлманд, Гонсалес, Ді Франческо (Банда, 64), Еспето (Уден, 64), Коломбо (Сісей, 72)

"Аталанта": Спортьєлло, Соппі (Меле, 46), Гімшиті, Руджері, Околі, Дзортеа (Бога, 80), де Рон (Копмейнерс, 46), Малиновський (Хейлунд, 80), Пашаліч (Лукман, 69), Едерсон, Сапата

Попередження: Понграчіч, Руджері, Копмейнерс

Огляд матчу:

Додамо, що український півзахисник Руслан Малиновський вперше за останні 8 турів Серії А вийшов у стартовому складі "Аталанти".

Українець провів на полі 80 хвилин. Статистичний портал WhoScored поставив хавбеку найвищу оцінку в команді - 7.6.

Малиновський завдав 2 удари, здійснив одну успішну спробу дриблінгу, двічі вдало зіграв у відборі м'яча і мав 74% точних передач. Також У Руслана 3 паси під удар - найбільше серед гравців "Аталанти".

В іншому матчі ігрового дня міланський "Інтер" на своєму полі приймав "Болонью".

Першими вперед вийшли гості - відзначився Хараламбос Лікоянніс, точний пас йому віддав Ріккардо Орсоліні. Через чотири хвилини Едін Джеко зрівняв рахунок. На 36-й хвилині міланський клуб вийшов вперед завдяки зусиллям Федеріко Дімарко. Через шість хвилин Лаутаро Мартінес після пасу Хакана Чалханоглу зміцнив перевагу господарів. На 48-й хвилині Федеріко Дімарко зробив дубль після пасу Ніколо Барелли і довів результат до розгрому. На 60-й хвилині Чалханоглу реалізував 11-метровий удар. На 76-й хвилині Робін Госенс з передачі Едіна Джеко забив ще один гол "нерадзуррі" в цьому матчі.

"Інтер" - "Болонья" - 6:1

Голи: Джеко, 26, Ді Марко, 36, 48, Мартінес, 42, Чалханоглу, 59 пен, Госенс, 76 - Лікоянніс, 22

"Інтер": Онана, Думфріс (Белланова, 61), Ачербі, Шкриньяр, Бастоні, Дімарко (Гозенс, 62), Мхітарян, Чалханоглу (Аслані, 74), Барелла (Гальярдіні, 74), Джеко, Мартінес (Брозович, 62)

"Болонья": Скорупскі, Пош, Сумаоро, Лукум (Соса, 46), Ликояннис, Медель (Моро, 46), Схаутен, Фергюсон (Соріано, 61), Арнаутович (Зіркзее, 61), Орсоліні, Барроу (Віньято, 74)

Попередження: Арнаутович, Лукумі, Медель, Мартінес, Орсоліні, Соса

Огляд матчу:

Результати інших матчів 14-го туру Серії А

"Сассуоло" - "Рома" - 1:1

Голи: Пінамонті, 85 - Абрахам, 80

"Торіно" - "Сампдорія" - 2:0

Голи: Радоніч, 29, Влашіч, 59

"Фіорентина" - "Салернітана" - 2:1

Голи: Бонавентура, 15, Йовіч, 81 - Діа, 55

Перемога дозволила "Інтеру" набрати 27 очок і піднятися на четверте місце серії а, посунувши і зони Ліги чемпіонів "Аталанту". Команда Руслана Малиновського тепер посідає п'яте місце, маючи у своєму активі також 27 балів.

"Болонья", у якої 16 очок, опустилася на 13-й рядок. "Лечче" завдяки перемозі в цьому турі піднявся на 16-е місце, в активі команди 12 очок.

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