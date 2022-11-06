"Наполі" зміцнив своє лідерство в чемпіонаті Італії з футболу.

У суботу, 5 листопада, в центральному матчі 13-го туру італійської Серії А зустрілися лідери чемпіонату Італії -"Аталанта" і "Наполі".

Поєдинок проходив на стадіоні "Гевісс Стадіум" в Бергамо і завершився перемогою неаполітанців з рахунком 2:1.

"Аталанта" вийшла вперед завдяки голу Адемоли Лукмана на 19-й хвилині зустрічі. Через чотири хвилини неаполітанці зуміли забити м'яч у відповідь - він на рахунку Віктора Осімхена, якому асистував Зелінські.

Відео дня

На 35-й хвилині Еліф Елмас вивів "Наполі" вперед. У другому таймі глядачі голів не побачили.

Додамо, що український хавбек "Аталанти" Руслан Малиновський з'явився на полі лише на 70-й хвилині. Хавбек збірної України не відзначився результативними діями за виділений йому час.

"Аталанта" - "Наполі" - 1:2

Голи: Лукман, 19 - Осімхен, 23, Ельмас, 35

"Аталанта": Муссо, Толой, Демірал, Скальвини, Гатебур (Соппі, 86), Мехле, Копмайнерс (Де Рон, 81), Едерсон, Пашалич (Малиновський, 70), Лукман (Бога, 81), Гейлунд (Сапата, 70)

"Наполі": Мерет, Олівейра, Жезус, Кім, Ді Лоренцо, Зелінські (Полетано, 64), Лоботка, Ангісса, Ельмас, Лосано (Ндомбеле, 64), Осімхен (Сімеоне, 75)

Попередження: Демірал, Кім, Гейлунд

Огляд матчу:

Команда Лучано Спаллетті набрала 35 очок і продовжує лідирувати в чемпіонаті Італії, збільшивши відрив від конкурентів до восьми очок.

У "Аталанти" залишилося 27 балів, команда Джан П'єро Гасперіні опустилася на третє місце в турнірній таблиці. Команду Руслана Малиновського обійшов "Мілан", який у цьому обіграв на своєму полі "Спецію" з рахунком 2:1.

Вас також можуть зацікавити новини: